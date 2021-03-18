С ростом курсов криптовалют и популярности всей сферы в целом у все большего числа людей и компаний возникает желание создать свою собственную криптовалюту.

Токен или бонусные баллы: что будет с криптовалютой Сбербанка Чаще всего это вызвано просто желанием заработать денег, а не высокой идеей о новой технологичной модификации старого процесса, и обычно выглядит как "вот они там заработали, а чем мы хуже, давайте тоже сделаем". Но так ли все просто для желающих получить "легкие" деньги? Зачем нужна своя криптовалюта и стоит ли вообще к этому стремиться?

Во время цикла роста всегда кажется, что заработать на этом очень просто, надо всего лишь сделать пару коротких шагов, и ты уже миллионер. Конечно, ведь это мнение формируется огромным количеством инфлюенсеров в социальных сетях, примерами красивой жизни или удачно "выстреливших" проектов. К сожалению, стоит признать, что есть и обратная сторона монеты, которая просто не афишируется. Статистика неумолима, на один удачный пример можно найти очень большое количество схожих неудачных.

Каждый, кто сейчас задумывается о создании своего нового криптоактива, должен в первую очередь оценить один важный статистический параметр: их количество уже измеряется тысячами, зачем нужен именно твой?

Сейчас уже не 2017 год, просто собрать деньги на "идею" достаточно сложно, люди уже более грамотные в этом вопросе и все большее количество людей стараются разобраться в деталях инвестиций перед своим окончательным решением.

Надо понимать, что избирательность потенциальных инвесторов и большая конкуренция порождает огромную затратную часть на выпуск своей криптовалюты. Без заложенной внутрь уникальной идеи и без бюджета на массовый маркетинг, идея может остаться идеей или маркетинг может быть просто проведен впустую.

И, если в 2017 году было достаточно $500-700 тыс для проведения рекламной кампании и упаковки продукта для ICO на $5-20 млн, то сейчас уровень затрат гораздо выше.

Это уже не на 100% прибыльные инвестиции.

Нельзя быть уверенным, что сборы превысят изначальные инвестиции.

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К большому сожалению, есть примеры и мошеннических схем, которым до сих пор на обещаниях и большом рекламном бюджете удается привлекать достаточное количество средств, но радует то, что этого с появлением регуляций, повышением уровня финансовой грамотности, становится все меньше.

Таким образом, если вы всерьез задумались о создании своей собственной криптовалюты, то вам необходимо следующее:

уникальная идея или отличное упрощение уже популярной идеи

большое комьюнити тех, кто будет пользоваться этим токеном, хотя бы в потенциале. Этот потенциал должен быть заранее хорошо исследован, нельзя пытаться попасть "пальцем в небо"

рекламный бюджет, который может варьироваться в зависимости от ценности идеи и текущего размера комьюнити

Реальный опыт и практика работы в этой сфере или наличие грамотных консультантов

Конечно, у больших компаний и корпораций гораздо больше шансов создать хоть и не уникальный, но полезный продукт, так как обычно у них уже есть большая клиентская база. Но совершенно не хочется отговаривать тех, кто задумался совершить технологическую революцию и представить своим решением новый взгляд на необходимые всему человечеству вещи. Это не просто, это кропотливый труд, но именно новые идеи двигают всех нас вперед. Не нужно бояться трудностей, но при этом также необходима и трезвая непредвзятая оценка всего затеваемого проекта. Это далеко не "легкие" деньги.