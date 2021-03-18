Рынки ведут себя осторожно в ожидании решений центробанков по ставкам. Хотя, действия регуляторов во многом прогнозируемы и отчасти учтены в ценах.

Основные факторы для отечественных фондовых площадок сейчас — динамика цен на энергоносители и решения мировых центробанков на счет корректировки денежно-кредитной политики. Собственно, под давлением этих событий (а корпоративные отчеты и дивидендные истории по понятным причинам отошли сейчас на второй план) и формируется повышенная волатильность в рынках, вызванная все той же нервозностью. Хотя, на самом деле, не слишком понятно, каких можно ждать сюрпризов. По крайней мере – весомых для рынка. Стоимость углеводородов, росшая последние 3,5 месяца на оптимизме о хорошей дисциплине в части сокращения добычи в рамках договоренностей ОПЕК+, так или иначе, должна прекратить победное шествие наверх и как минимум консолидироваться в преддверии нескольких немаловажных моментов. Локально, это статистика по недельному изменению запасов. Глобально – на окончании отопительного сезона, росте рисков очередной волны коронавируса, последующего падения спроса на энергоносители, и вполне вероятного решения об ослаблении сокращения добычи уже на следующем заседании ОПЕК+.

Стоимость нефти сорта BRENT

Конечно, она может еще какое-то время расти, но точно не в небеса. И про монетарную политику ведущих регуляторов тоже все относительно ясно – практически все центральные банки успели озвучить свое беспокойство существенно возросшими темпами инфляции во всем мире (не говоря уже о национальных показателях индексов потребительских цен). И поскольку инфляционное таргетирование в той или иной степени ставится сейчас во главу угла при формировании денежно-кредитной политики большинства из них, то всё те же регуляторы из раза в раз повторяют, что готовы перейти в обозримом будущем от сверхмягкой монетарной политики к нейтральной.

Впрочем, вряд ли крупнейшие экономики, такие, как ЕС, США или Китай станут пересматривать ставки в сторону понижения уже на ближайших заседаниях – существенный навес ликвидности, сформированный ими за счет беспрецедентных по масштабам стимулирующих мер, позволяет еще какое-то время попользоваться дешевыми деньгами. Хотя заметный рост доходности американских десятилетних трежерис и заставляет понервничать многих инвесторов. Но пока ФРС готов активно выкупать на свой баланс активы, спешить с распродажей заокеанские инвесторы не склонны. Американские рынки практически бескоррекционно растут с конца марта 2020-гогода (небольшой провал в ноябре не должен пугать), и набрали уже такую инерцию, что остановить их быстро словесные интервенции Джанет Йеллен вряд ли сейчас способны. В лучшем случае – пока лишь замедлить темпы подъема.

Тем не менее, если очень долго говорить, что ужесточение монетарной политики неизбежно, рано или поздно инвесторы все же перейдут к распродажам, поверив, что разворот достаточно близок.

Это я к тому, что какими бы оптимистичными настроениями не был переполнен рынок, терять бдительность все же не стоит. Тем более, что китайцы не просто уж успели заметно скорректироваться, но и залегли после снижения в пока еще достаточно устойчивый "боковик". А не обращать сейчас внимание на экономику Поднебесной было бы большой ошибкой.

CSI300. Дневной

Что касается отечественного рынка, то он пока выглядит достаточно бодро. Уверенности ему придают и растущие западные фондовые площадки, и стремительно дорожающая нефть, и неплохие дивидендные истории и, конечно, значительный приток средств частных инвесторов, которые пока формируют неплохую поддержку.

Хотя с последним фактором надо быть все же достаточно осторожным – если рынок пойдет в серьезную коррекцию, то немалое количество счетов будет похоронено под лавиной фиксирующих убытки молодых "быков".

Впрочем, за последнее время лишь вчера и сегодня заметно ощутимое снижение основных отечественных индексов. Мы пока еще крепко сидим на растущем тренде и, видимо, потенциал для определенного роста у нас еще сохраняется. При условии, конечно, что наш Центробанк не преподнесет в пятницу сюрпризов. И хотя 37 из 40 опрошенных ведущих экспертов фондового рынка ожидают сохранения ключевой ставки на прежнем уровне, регулятор, учитывая неожиданно высокие темпы инфляции, вполне может предпринять упреждающие меры, повысив все же ставку на 25 б.п. (лишь один, к слову, из сорока экспертов ждет повышения её на 50 б.п. (И, кажется, я догадываюсь, о ком идет речь). И уж тем более важны последующие комментарии руководителя ЦБ РФ.

Среди лидеров роста прошедшей недели стоит упомянуть, конечно, TCS-Group, взлетевшую на 20,43%, РУСАЛ, выросший на 12,09% и Яндекс, прибавивший 9,65%. Хуже остальных за эти семь дней выглядели бумаги MAIL-Group, потерявшие 3,92%, ФосАгро, снизившийся на 3,67% и "Петропавловск", просевший на 3,29%. "Норильский Никель", обвалившийся накануне на новостях о снижении объемов производственной программы в 2021-м году из-за последствий аварий, в целом же выглядел не так плохо – за неделю его потери составили скромные 0,47%.

Индекс МосБиржи. Дневной.

Рубль последние дни (за исключением сегодняшней, на мой взгляд, исключительно технической коррекции) выглядит пока достаточно уверенно. В основном, безусловно, за счет дорожающих углеводородов (о том, что там праздник не будет вечным мы писали выше). Но впереди у нас налоговый период, который уже начался и будет тянуть за собой вверх отечественную валюту еще и всю следующую неделю, так как объемы поступлений налогов за прошедший год могут оказаться заметно выше привычных ежеквартальных.

Однако, вряд ли рубль надолго покинет ставший для него за последние месяцы привычным коридор 72-77 рубля за доллар. Нефть нефтью, но не забываем, что помимо неё латать дыры в дефицитном бюджете заметно помогает и умеренная девальвация национальной валюты.



