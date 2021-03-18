Вчера фиксация по российским акциям продолжилась, а вод вечер распродажи и вовсе приняли агрессивный характер после недружественных высказываний американского президента Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. В частности, Байден обещал "наказать" Россию за вмешательство в выборы прошлого года, которые, согласно докладу американской разведки, сводились к дискредитации нынешнего американского лидера.

Кроме того, США вчера объявили о введении новых ограничений по экспорту в Россию, но они не коснутся крупного бизнеса.

Так что санкционные риски вновь вышли на повестку дня.

На этом фоне Индекс Мосбиржи за основные торги потерял 2,3% капитализации, но все-таки смог удержать важную отметку 3500 пунктов, что вселяет надежды на отскок.

Вчера состоялось заседание ФРС США. Регулятор ожидаемо оставил ставку без изменений, но порадовало то, что все 18 членов ФРС прогнозируют сохранение ставки в текущем году на нынешнем уровне. Лишь четверо из них ждут увеличения ставки в 2022 г.

При этом повышен прогноз роста ВВП США в текущем году до 6,5% с 4,2% в декабрьских оценках.

Это вызвало хороший рост снижавшихся ранее американских индексов, в результате чего S&P 500 обновил исторические максимумы.

Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются в слабом плюсе, нефть стоит 67,5 долларов за баррель, удерживая первую поддержку 67 долларов, подрастают драгоценные металлы.

Мы ждем открытия российского рынка ростом, но на сильную динамику рассчитывать не следует, поскольку еще какое-то время над рынком будут довлеть санкционные страхи и очередной виток ухудшения отношений Россия-США.

Мы бы сделали сегодня спекулятивную ставку на Сбербанк. Во-первых, как это всегда бывает при ухудшении политического фона, он вчера упал намного сильнее других "голубых фишек". Во-вторых, сегодня может состояться заседание наблюдательного совета банка по вопросу дивидендов. Если верить Грефу, что объем выплат останется на уровне прошлого года, то дивидендная доходность "обычки" Сбера в нынешних ценах составляет около 6,5% и чуть более 7% — по "префам". Это очень неплохо для "голубой фишки", особенно если учитывать, что Сбер очень быстро закрывает дивидендный гэп.

Вторая идея – это акции золотодобытчиков. Котировки золота развернулись от поддержки 1680 долларов за тройскую унцию и 8 последних сессий медленно, но практически безоткатно идут к первой цели роста 1770 долларов. При этом бумаги сектора будет поддерживать слабость рубля.

Можно аккуратно брать и "Норильский Никель" — будем надеяться, что все худшее с эмитентом уже случилось.

Речь Байдена стала хорошим катализатором для падения рубля, который в паре с долларом не смог удержаться под сильнейшей поддержкой 73, и еще утром начал от нее разворот вверх. В моменте курс уходил выше отметки 74 руб за доллар.

Общий позитив после заседания ФРС немного ослабил давление на российскую валюту, но об уходе пары доллар-рубль под отметку 73 лучше забыть. Сейчас пара вернулась в привычный коридор 73-74,7, где живет с декабря прошлого года, и до усиления санкционной риторики или падения нефти будет оставаться там.



