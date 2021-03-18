В фокусе отчетность HeadHunter
17 марта на фондовом рынке преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали акции Русгрэйн (+30,47%). В числе аутсайдеров оказались бумаги НОВАТЭКа (-3,84%). Пара USD/RUB подскочила к отметке 74,00.
HeadHunter (-2,47%) отчитается за 2020 год по МСФО. По ожиданиям, выручка составит 8,2 млрд руб., а EBITDA — 4,1 млрд руб. Консенсус-прогноз по прибыли — 2,4 млрд. руб. По нашему мнению, HeadHunter является самой недооцененной IT-компанией, что, однако, вскоре будет отыграно. В 2021 году рост продаж может составить 35%, что станет рекордом для IT-сектора. Цель: 3 000 руб.
В торги вмешалась геополитика. Курс USD/RUB подскочил к 74, а фондовый рынок потерял более 2% на новостях геополитического характера. Динамику можно считать слабой и отражающей консервативные ожидания игроков относительно влияния геополитики на фондовый рынок. Минфин сообщил о разработке плана действий на случай реализации санкционных рисков. Мы полагаем, что геополитика не повлияет на решение Банка России по ставке в пятницу, а коррекция частично или даже полностью может быть отыграна в ближайшие дни.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон спокоен. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 73,50–74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3500–3550 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210318/833259216.html