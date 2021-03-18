17 марта на фондовом рынке преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали акции Русгрэйн (+30,47%). В числе аутсайдеров оказались бумаги НОВАТЭКа (-3,84%). Пара USD/RUB подскочила к отметке 74,00.

HeadHunter (-2,47%) отчитается за 2020 год по МСФО. По ожиданиям, выручка составит 8,2 млрд руб., а EBITDA — 4,1 млрд руб. Консенсус-прогноз по прибыли — 2,4 млрд. руб. По нашему мнению, HeadHunter является самой недооцененной IT-компанией, что, однако, вскоре будет отыграно. В 2021 году рост продаж может составить 35%, что станет рекордом для IT-сектора. Цель: 3 000 руб.

В торги вмешалась геополитика. Курс USD/RUB подскочил к 74, а фондовый рынок потерял более 2% на новостях геополитического характера. Динамику можно считать слабой и отражающей консервативные ожидания игроков относительно влияния геополитики на фондовый рынок. Минфин сообщил о разработке плана действий на случай реализации санкционных рисков. Мы полагаем, что геополитика не повлияет на решение Банка России по ставке в пятницу, а коррекция частично или даже полностью может быть отыграна в ближайшие дни.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон спокоен. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 73,50–74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3500–3550 пунктов.



