Рубль может попытается отыграть часть потерь среды
Сегодня в рамках утренней сессии рубль консолидируется к основным мировым валютам, на фоне снижения рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,7%, торгуясь в районе 67,5 доллара за баррель. При этом поддержку ему оказывает умеренное укрепление валют развивающихся стран. В рамках сегодняшних торгов рубль может попытаться отыграть часть вчерашних потерь, вызванных ростом санкционных рисков. Фиксация прибыли по коротким позициям в рубле и приближение пика налоговых выплат будут способствовать возвращению пары доллар/рубль в район 73-73,5 рубля. При этом, на наш взгляд, учитывая последние события, в ближайшее время маловероятен выход доллара из диапазона 73-75 рублей. Так, высокие цены на нефть не дадут повода для дальнейшего существенного ослабления рубля, а санкционные риски снизят возможности для его укрепления.
Напомним, что по итогам среды рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 1,1%, поднявшись до 73,6 рубля, евро вырос на 1,7%, достигнув района 88,2 рубля.
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