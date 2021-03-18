Сегодня в рамках утренней сессии рубль консолидируется к основным мировым валютам, на фоне снижения рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,7%, торгуясь в районе 67,5 доллара за баррель. При этом поддержку ему оказывает умеренное укрепление валют развивающихся стран. В рамках сегодняшних торгов рубль может попытаться отыграть часть вчерашних потерь, вызванных ростом санкционных рисков. Фиксация прибыли по коротким позициям в рубле и приближение пика налоговых выплат будут способствовать возвращению пары доллар/рубль в район 73-73,5 рубля. При этом, на наш взгляд, учитывая последние события, в ближайшее время маловероятен выход доллара из диапазона 73-75 рублей. Так, высокие цены на нефть не дадут повода для дальнейшего существенного ослабления рубля, а санкционные риски снизят возможности для его укрепления.

Напомним, что по итогам среды рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 1,1%, поднявшись до 73,6 рубля, евро вырос на 1,7%, достигнув района 88,2 рубля.



