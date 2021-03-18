После четырех недель опережающей динамики относительно рынков развивающихся стран вчера российские индексы начали резко отставать. В дело вновь вмешивается фактор геополитики, на который так чутко реагируют крупные инвесторы.

Накануне на выросших оборотах в первую очередь продавали наиболее ликвидные бумаги. Индекс голубых фишек просел на 2,5%, тогда как второй эшелон в среднем на 0,9%. Как это часто бывает в периоды ухудшения внешнего фона, в лидерах снижения были обыкновенные акции Сбербанка (-3,1%). В них сосредоточено наибольшее количество иностранных инвесторов, которые чувствительны к изменениям политической обстановки.

Ускорение снижения на нашем рынке произошло на фоне недружественных комментариев Джо Байдена в интервью ABC, которые не располагают к улучшению взаимоотношений между странами. Кроме того, позже стало известно о расширении санкций США по ряду экспортных операций. Они не затрагивают напрямую крупных российских эмитентов, так что негативное влияние в большей степени связано лишь с общим ухудшением рыночного сентимента.

Индекс Мосбиржи откатился на 100 пунктов от установленных на этой неделе исторических максимумов. Накануне котировки опустились в район первой зоны технической поддержки 3500–3520 п. Но уже на вечерней сессии последовал отскок. При закреплении ниже 3500 п. формально волна роста перейдет в фазу временного боковика. Но о формировании именно нисходящего тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3400 п., чего пока не ожидается.

Поэтому по индексу Мосбиржи, мы, вероятно, в течение нескольких дней увидим просто широкодиапазонную консолидацию вокруг текущих отметок. К тому же ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Госдепартаменте отмечали, что на следующей неделе возможны новые санкции в отношении России, Ирана и Китая.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда сложно рассчитывать на агрессивные покупки. Однако и причин для масштабного и продолжительного бегства из акций участники рынка не видят. Обострение геополитической ситуации пока не касается напрямую финансовых результатов большинства компаний. Поэтому негативный эффект на динамику рынка акций может быть непродолжительным. Обращаю внимание, что вчерашняя острая реакция во многом оправдана еще и тем, что рынок находился около максимумов и был локально перегрет.

В паре USD/RUB на фоне происходящих событий вчера произошел закономерный импульс роста. Отскок сформировался ровно от области 72,6–72,8, которая является зоной сильной технической поддержки. В ближайшие дни курс с высокой вероятностью останется в актуальном для последних недель коридоре 72,6–75.

Заседание ФРС

Регулятор ожидаемо отставил ключевую ставку без изменений в диапазоне 0–0,25%. Все 18 руководителей Комитета по открытым рынкам (FOMC) ожидают сохранение ставки неизменной в этом году. Четверо ждут повышения в следующем, семеро — в 2023 г.

Выкуп государственных и ипотечных облигаций (программа QE) продолжится, как минимум, в нынешних объемах — не менее $120 млрд в месяц ($80 млрд Treasuries и $40 млрд ипотечных бумаг).

Ожидания относительно роста потребительских цен в текущем году повышены до 2,4% с 1,8%, в следующем — до 2% с 1,9%. Оценка на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

Регулятор не стал указывать в стейтменте проблему роста доходностей гособлигаций США. А ведь вчера у длинных бумаг она выросла до новых годовых максимумов. Отвечая на прямой вопрос об уровне 10-летних облигаций, Пауэлл сказал, что текущие цены на бонды по-прежнему находятся в приемлемом диапазоне.

Реакция американского рынка акций на итоги заседания — умеренно позитивная. В целом заявления центробанка подтверждают готовность к активному монетарному стимулированию, если того потребует ситуация в экономике. Пока особого беспокойства у регулятора рост доходностей Treasuries не вызвал. Не было никаких сигналов о преждевременном повышении ставок. При прочих равных условиях, это в целом позитивно для рынка акций и негативно для доллара.

По индексу S&P 500 вчера вновь были переписаны исторические максимумы. Сейчас торги проходят в районе 3960 п. С технической точки зрения ближайшие ориентиры наверху сместились в сторону 4000–4020 п.

В фокусе

Обострение политической ситуации сместило фокус инвесторов в сторону более консервативных историй в продуктовом ритейле. Накануне именно потребительский сектор оказался в лидерах роста: Лента (+4,4%), X5 Retail (+3,4%), Магнит (+2%). Считаю, что устойчивость бумаг может сохраниться в ближайшее время.

На мой взгляд, в моменте складывается благоприятная ситуация для акций золотодобывающих компаний. Важно следить за районом $1760–1765. Его потенциальный пробой откроет дорогу для ускорения в сторону $1815–1820. При таком раскладе увидим соответствующую позитивную реакцию в бумагах Полиметалла и Полюса.

Сегодня может пройти заседание наблюдательного совета Сбербанка, на котором будет обсуждаться рекомендация по дивидендам за 2020 г. Глава Сбербанка, Герман Греф ранее заявлял, что выплаты могут быть на уровне прошлого года, то есть 18,7 руб. Дивидендная доходность по текущим ценам в таком случае составит 6,6% по обыкновенным акциям и 7,2% по привилегированным.

Среди корпоративных отчетов сегодня результаты по МСФО за 2020 г. представят HeadHunter и МКБ Также МКБ обнародует обновленную стратегию на 2021-2023 гг. и проведет конференц-звонок. Лента в четверг проведет День инвестора и аналитика.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются без изменений, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $67,7.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия среды.