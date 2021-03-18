В среду нефтяные котировки снизились на фоне слабой статистики по запасам нефти в США. Поддержку оказал отчет от МЭА, в котором агентство пересмотрело в лучшую сторону прогноз по спросу на 2021 г.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем мартовском отчете повысило прогноз по спросу на нефть в 2021 г. на 0,1 млн б/с до 5,5 млн б/с. Пересмотр основан на данных за I квартал, которые выглядят более сильными, чем ожидалось. Ранее ОПЕК также повысил свой прогноз по росту спроса на 0,1 млн б/с.

Рост поставок нефти со стороны стран вне ОПЕК в 2021 г. агентство оценивает в 0,7 млн б/с. При этом МЭА сдержанно оценивает перспективы американской добычи, по-прежнему ожидая в этом году снижения на 0,18 млн б/с. В то же время некоторые участники высказывают альтернативную точку зрения, с которой можно ознакомиться в специальном материале.

Фьючерсы на Brent в среду завершили торги на отметке $68 за баррель. Сегодня с утра цены спустились еще ниже. Несмотря на снижение, котировки остаются достаточно устойчивыми и уверенности в том, что восходящий тренд завершился, пока нет. Значимая поддержка расположена на отметке $66,5.

Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду подтвердила рост нефтяных запасов, которые прибавили 2,4 млн баррелей против ожидаемого роста на 3 млн и оценки API, указывавшей на более сдержанный рост на 1 млн. Добыча осталась на прежнем уровне 10,9 млн б/с, а чистый импорт сократился на 0,2 млн б/с. Таким образом, рост запасов может быть следствием именно локальной слабости спроса, а не роста предложения.

Запасы бензина выросли на 0,5 млн баррелей (прогноз —3 млн), запасы дистиллятов выросли на 0,3 млн баррелей (прогноз —3,4 млн). Такая динамика объясняется тем, что НПЗ все еще не полностью восстановились после простоя из-за заморозков в Техасе. Загрузка НПЗ за неделю выросла с 69% до 76,1%, но до сих пор остается ниже 83%, наблюдавшихся в первой половине февраля.

В целом статистику можно охарактеризовать как негативную, что отражается в слабой динамике нефти сегодня с утра.