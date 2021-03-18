По итогам вчерашней сессии внешний фон оказался разнородным, при этом негатив был сформирован враждебными высказываниями Дж. Байдена в адрес В. Путина, что было воспринято как предвестник готовящихся ограничений в адрес России.

Мы не беремся предсказывать масштаб и сроки подобных ограничений, однако на фоне возврата посла России в США для консультаций и обсуждения Минфином "антисанкционных" планов по выполнению программы заимствований предполагаем, что угрозы восприняты всерьез. Курс рубля в момент публикации сообщений из США растерял все преимущество последних дней и отступил сразу на 1.2% до 74.0 против доллара США на 1.1% до 88.0 против евро.

Подобные обстоятельства несколько идут вразрез с нашими предпосылками относительно рубля на горизонте второй половины марта – потенциал укрепления рубля остается незыблем благодаря ценам на нефть и вчерашним комментариям ФРС относительно монетарной политики. Последний аспект добавил уверенности в длительном сохранении стимулирующей политики в США, усилив поводы для временной коррекции доллара (индекс DXY —0.6% по итогам заседания). Этих аргументов будет достаточно для возврата пары USD/RUB к отметке 73.0 в случае отсутствия ощутимых действий со стороны США.