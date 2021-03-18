Санкционные риски витают над рынками
Сектор российских еврооблигаций: риск-премия на локальном максимуме. К росту доходности базового актива вчера вновь добавился фактор геополитики. 5-летняя риск-премия на «Россию» подскочила на 11 б. п. – до отметки 100 б. п. Дальние российские суверенные евробонды нарастили в доходности 10 б. п., снова вернувшись к локальным максимумам. Отметим, что доходность UST-10 после нескольких дней относительной стабильности вчера снова начала довольно активно подрастать, устремившись к отметке 1,7%.
Сектор ОФЗ: Минфин разместил бумаги на 60 млрд руб. Как только возникает фактор санкций, сразу усиливается давление на рынок ОФЗ как на одну из возможных целей для новых санкций. По словам министра финансов Антона Силуанова, РФ профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг, в частности, ликвидность коммерческим банкам и финансовым институтам сможет предоставить ЦБ. От себя добавим, что вполне вероятно обращение к ОФЗ-флоатерам, которые пока не предлагали на аукционах в этом году.
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