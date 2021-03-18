Накануне заседания ЦБ по ставке макроэкономическая ситуация выглядит крайне неоднозначной.

С одной стороны, Росстат сообщил о замедлении инфляции – потребительские цены выросли всего на 0,1% в период с 10 по 15 марта и на 0,3% с начала месяца по состоянию на 15 марта. Это позитивный знак, отражающий замедление недельной инфляции после роста цен на 0,2% на протяжении пяти недель подряд. Тем не менее, перспективы эффекта переноса ухудшаются после вчерашнего усиления санкционных опасений: курс рубля ослаб на 1 руб./$, и решение российских властей отозвать своего посла в США для “консультаций” является негативным знаком.

Рынок все больше опасается новых санкций, которые могут быть распространены на весь российский долг, жесткие комментарии Минфина, указывающие на то, что правительство готово к негативному развитию ситуацию, также свидетельствует об усилении напряженности. В целом эскалация санкционных опасений негативна с точки зрения решения ЦБ по ключевой процентной ставке, и вероятность ее повышения на 25 б. п. сильно возрастает, тогда как ранее мы ожидали, что ЦБ предпочтет сценарий ее сохранения на прежнем уровне.