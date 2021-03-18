Вчера, на мой взгляд, произошло несколько важных событий. ФРС США принял решение по ключевым вопросам монетарной политики, а до этого вышли очень любопытные данные по инфляции за неделю в России.

Американский ЦБ не изменил монетарную политику и выдал целый комплекс прогнозов по экономике. Повышены прогнозы по темпам роста и по инфляции на этот год. Руководитель ФРС Пауэлл на пресс-конференции очень старался показать, что ФРС контролирует ситуацию, что всплеск инфляции будет временным.

Однако, как показали Dot plot (прогнозы членов ФРС по ставке), количество тех, кто ставит на повышение ставки уже в 2022 году, значительно выросло: в декабре был 1 человек, а сейчас уже 4. Это важно, так как голосование анонимное и нет определенной ангажированности. Тут принципиально то, что при росте инфляции мнение у руководства ФРС меняется.

При этом, нужно учитывать, что речь идет о повышении ставки, значит, программу количественного смягчения начнут сворачивать раньше. На рынке облигаций все поняли правильно, сегодня доходность по 10 летним трежерис резко выросла, до максимального уровня года 1.72%.

Теперь о наших данных по инфляции. Темпы роста снизились до 0.1%, впервые за 8 недель. Годовая инфляция осталась на уровне 5.8%. Вроде бы хорошо, однако детальный разбор «полетов» показывает, что произошло чудо, инфляция упала из-за резкого снижения цен на огурцы и помидоры, на 6.6% и 2.1%. Обычно у нас эти товары дешевеют в августе-сентябре, но в этом году, судя по данным Росстата, урожай поспел в феврале-марте при минус 15-20 градусах. Мичурин отдыхает.

Однако для инвесторов главное не это, а то, что в пятницу специалисты из ЦБ могут сказать, что мы на пике инфляции или даже его прошли. Довольны все: ЦБ, правительство, администрация, кроме населения, которое точно знает, что цены у нас растут «по самые помидоры».



