Заявления Дж. Байдена, прозвучавшие 17 марта, не следует излишне драматизировать – во многом они были адресованы американской аудитории. Президент США не конкретизировал новые меры, предпочтя быстро переменить тему и заявить, что даже с Россией есть некоторые общие интересы. Большую опасность представляют риски быстрого обострения дипломатических отношений между странами, если на то будет воля дипломатических ведомств. В отсутствии эскалации этого инцидента можно ожидать нормализации финансовых рынков. Ожидается возврат рубля и биржевых индексов на траекторию укрепления, а доходность ОФЗ станет вновь определяться динамикой инфляции и уровнем внешних ставок, а не накалом геополитической риторики.

Наиболее чувствительными из возможных санкций для российской экономики являются именно санкции против госдолга. Но даже они не угрожают выполнению бюджета в ближайшие три года при текущих высоких ценах на нефть. На баланс рынка ОФЗ введение санкций также сильно не повлияет. Спрос нерезидентов на облигации в последнее время был слабым: с конца января 2020 г. прирост их портфеля в ОФЗ не превысил 200 млрд руб.

На конец января 2021г. портфель нерезидентов в ОФЗ составлял 3,2 трлн руб. – менее четверти внутреннего долга РФ. Три триллиона рублей не превышает 2,8% активов банковской системы. Это не тот объем активов, который не может быть выкуплен российскими банками на свой баланс в случае выхода нерезидентов. Учитывая, что под залог этих бумаг можно получить рефинансирование от Банка России, купив на рынке одну партию бумаг и получив от регулятора ресурсы, можно ставить биды на следующую.

Однако с высокой вероятностью масштабной покупки бумаг и не потребуется. Уход части инвесторов безусловно произойдет из-за несоответствия бумаг утвержденным инвестиционным политикам. Добровольный же выход нерезидентов из активов будет незначительным: выходить из активов имеет смысл до введения санкций – однако этого не происходит, несмотря на тот факт, что риски санкций существуют не первый год.