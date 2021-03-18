Вчерашнее заседание Федрезерва не принесло сюрпризов: диапазон процентных ставок по федеральным фондам остался без изменений между 0,00% и 0,25%, также ФРС сохранила объём покупок трэжерис на уровне 80 млрд долл. и покупок ипотечных ценных бумаг на уровне 40 млрд долл. в месяц.

Вместе с тем регулятор отметил улучшение экономической ситуации в Соединённых Штатах: рост ВВП в 2021 году теперь ждут на уровне 6,5% (вместо прежнего прогноза в 4,2%), безработица должна снизиться до 4,5% (вместо 5%), а инфляция составит 2,4% (вместо 1,8%).

Ниже на графике видно, как сочетались основные макроэкономические показатели американской экономики с действиями ФРС.

Регулятор также дал ожидаемый прогноз по траектории роста процентных ставок. Ноль руководителей ФРС ждут повышения ставок в текущем году, в 2022 году таких уже четыре человека, в 2023 – семеро.

Ещё одна важная для участников рынка тема – облегчённые нормы резервирования средств (SLR) под трэжерис на балансе банков – не была вчера затронута главой ФРС. Текущие послабления для банков истекают 31 марта, если исключение не продлить, то банки предпочтут выбросить на рынок гособлигаций на миллиарды долларов, тем самым спровоцировав ещё больший рост их доходностей. Пауэлл анонсировал заявление по этому вопросу в ближайшее время.

В настоящее время доходности по 10-летним трэжерис превысили 1,7%. Такие резкие движения на долговом рынке ставят под особый удар акции технологических компаний, благоприятствуя акциям банков. При этом видя реакцию рынка, ФРС может продлить действующие для трэжерис исключения в нормах формирования резервов или сворачивать их постепенно. Это уберегло бы рынок от волатильности.