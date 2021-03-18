Акции Amazon имеют шансы подняться в ближайшие месяцы на 30%
Amazon обвалил котировки компании Teladoc (-8% сегодня), которая является пионером на рынке телемедицины в США. IT-гигант запускает собственную аналогичную платформу, которая будет работать в 50 штатах для сторонних клиентов. Первоначально сервис Amazon Care работал только в отношении сотрудников компании внутри штата Вашингтон (на базе собственной клиники компании), но теперь было решено вывести удаленную медицину на все подразделения (с начала лета) и позднее на всех желающих вообще.
Новость примечательна тем, что она задает направление дальнейшего развития телемедицины в США. Amazon не первая и явно не последняя из крупных компаний, которая приходит в этот сегмент. Ранее страховая корпорация Cigna купила медтех-платформу MDLive. В январе UnitedHealth, крупнейший игрок на рынке страхования здоровья в США, начал обслуживать удаленно своих собственных сотрудников. У аптечной сети CVS Health также появился пилотный корпоративный проект в области телемедицины.
Рынок весьма показательно отреагировал на сообщение о широком запуске Amazon Care: бумаги самой корпорации не изменились, зато у конкурента в лице Teladoc резко пошли вниз. Инвесторы понимают, что в первые годы эффект будет таким же, как при запуске онлайн-аптеки Amazon Pharmacy: если проект и выстрелит, то далеко не сразу займет существенную долю в выручке компании. Но при этом медицинские сервисы Amazon легко потеснят Teladoc и GoodRx, у которых нет такой же широкой клиентской базы и собственной экосистемы.
В будущем это может привести к тому, что сервисы продадут свой бизнес более крупным игрокам, что, впрочем, позитивно для инвесторов. Поэтому для вложений в телемедицину остаются актуальными бумаги профильных компаний, включая Teladoc, которая сохраняет потенциал более 42%. Акции Amazon имеют шансы подняться в ближайшие месяцы на 30%, но в основном за счет роста электронной коммерции и облачного подразделения AWS.
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