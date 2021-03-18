"Магнит" настроился на среднесрочный рост
В лидерах роста к середине сессии были акции ТМК (+3,50%) и бумаги Магнита (+2,50%). В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-3,14%) и котировки ЛУКОЙЛа (-2,08%).
С технической точки зрения акции Магнита продолжают отступление от февральских минимумов и подошли к пикам с первой половины января. Краткосрочно ввиду выхода за верхнюю полосу Боллинджера дневного графика бумаги смотрятся несколько перекупленно и могут скорректироваться к 5300 руб и 5100 руб. Среднесрочно их перспективы при положении выше 5100 руб выглядят для покупателей благоприятно, что подтвердится закреплением выше сопротивления 5550 руб – после этого акции могут направиться к январскому максимуму 5784,5 руб.
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