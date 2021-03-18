Открывшись вверх на умеренно позитивном внешнем фоне, рубль испытал кратковременное снижение, после чего вернулся к росту. На старте основной сессии произошла еще одна просадка, которую попытались выкупить, но затем российская валюта перешла к ослаблению.

Вчера после завершения у нас основной сессии американский рынок акций резко вырос, реагируя на итоги заседания ФРС. Регулятор сумел убедить инвесторов в том, что инфляция может лишь ненадолго превысить таргет ФРС в 2% при сохранении на длительном периоде текущих сверхмягких монетарных условий и программ выкупа долговых активов. Поэтому данная политика продолжится до реализации экономических целей центробанка.

Сегодня в начале дня мировые фондовые индикаторы пытались продолжить рост, но утром стали сдавать позиции. Незадолго до нашего открытия внешний фон умеренно улучшился, однако после старта российской сессии глобальные рынки и нефтяные цены ускорили снижение. Данное движение было вызвано очередным всплеском доходностей гособлигаций США, в результате которого были обновлены двенадцатимесячные максимумы по долгосрочным бумагам.

Таким образом, успокоительное действие риторики ФРС продлилось недолго, опасения относительно усиления инфляционного тренда продолжают дестабилизировать долговой рынок, угрожая стабильности перегретому рынку акций и другим рисковым активам.

Развивающиеся валюты утром повышались, испытав резкое снижение на старте основной российской сессии из-за быстрого восстановления доллара, который перед этим планомерно снижался. Затем рост в секторе возобновился, однако в середине наших торгов развивающиеся валюты стали активно снижаться из-за ускорения роста доллара. Исключением стала турецкая лира, подорожавшая более чем на 2% к доллару благодаря резкому повышению ставки центробанком Турции.

Российский долговой рынок остается под существенным давлением. Индекс гособлигаций RGBI снижается седьмую сессию подряд, в очередной раз обновив двенадцатимесячный минимум.

Нефть не может определиться с направлением

Вчера вечером нефть резко отскочила от новых недельных минимумов, но сегодня возобновила снижение, совершив несколько мощных восходящих движений. Один из таких импульсов произошел в начале основной российской сессии. Однако затем котировки резко снизились, обновив недельный минимум. Сейчас Brent теряет 1,4% немного ниже уровня отметки $67.

Нефтяной рынок не может определиться с направлением краткосрочной тенденции, находясь под воздействием противоположных факторов. С одной стороны, массовая вакцинация вместе с обширными фискальными и монетарными стимулами сулит скорое восстановление глобального спроса на нефть. С другой стороны, нестабильность мировых площадок и попытки доллара уйти вверх препятствуют росту нефтяных котировок. Однако их снижение ограничено действием соглашения ОПЕК+.

Доллар возвращает утраченные позиции

Вчера вечером американская валюта отреагировала мощным нисходящим движением на итоги заседания ФРС. Сегодня после непродолжительного восстановления индекс доллара (DXY) просел, обновив двухнедельный минимум, но на старте наших торгов перешел к росту. Сейчас DXY прибавляя 0,55% немного ниже уровня 92 п.

Европейская в начале дня корректировала резкий рост, произошедший после оглашения итогов заседания ФРС. Утром пара EUR/USD стала активно повышаться, но вновь не сумела преодолеть двухнедельную вершину, перейдя к быстрому снижению. Сейчас пара теряет 0,6% около значения 1,191.

Техническая картина

Пара USD/RUB предпринимает очередную попытку закрепиться над уровнем 74 руб. В случае обновления вчерашней вершины 74,22 руб., более вероятно движение в область сопротивления 74,84–75,08.



