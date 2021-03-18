К 15:20 мск индекс МосБиржи повышался на 0,35% до 3520,36 п., а РТС поднимался на 0,38% до 1499,28 п. Отечественные оптимисты попытались воспользоваться резкой просадкой индексов накануне, но попытка эта оказалась неудачной. К середине торгов индекс МосБиржи даже уходил в минус. Демарш американского президента в интервью ABC может иметь долгосрочные последствия в отношениях США и РФ, а также снимает вопрос о возможности разрядки или перезагрузки отношений в среднесрочной перспективе. Поэтому санкционная тематика остаётся с российским рынком и рублём на длительное время. Кроме того, заседание ФРС не смогло успокоить рынок по поводу растущих доходностей американских казначейских обязательств. ФРС, по сути, игнорирует данный факт, а также оставила открытым вопрос финансирования львиной доли бюджетного дефицита в текущем финансовом году. РФ давно снизила свои вложения в американский долг. По аналогичному пути двигается Китай. На торгах в четверг доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила уже до 1,74%. По британским аналогичным бондам доходность составляет уже 0,89%. Иными словами, ситуация для рискованных инвестиций продолжает ухудшаться. Если рассматривать российский рынок в разрезе секторов, то лишь нефть и газ теряли более 0,7%. Сектор Металлы и добыча повышался более чем на 1% за счёт бумаг НЛМК, «РУСАЛ», «ВСМПО-Ависма» и Polymetal.

МКБ отчитался о росте чистой прибыли за 2020 год в 2,5 раза до 30 млрд рублей. Рентабельность собственного капитала повысилась до 16,9%. Чистые процентные доходы (до вычета резервов) выросли на 30,8%. Активы увеличились на 20,3%. Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) вырос за год на 27,7% до 1,059 трлн. HeadHunter также предоставила отчётность за IV квартал и весь финансовый год. В IV квартале рост прибыли составил 19,5% до 852 млн рублей, а за год рост прибыли составил 13,4% до 2,73 млрд рублей при росте выручки на 6,3% до 8,28 млрд рублей. Динамика за IV квартал показывает, что при улучшении ситуации на рынке труда финансовые показатели могут существенно улучшиться. Лидерами в составе индекса МосБиржи были МКБ, HeadHunter, «Магнит», X5 Retail Group и «РусАл». Слабее всех оказались «ЛУКОЙЛ», TCS Group, Global-Trans, «Россети» и «Газпром».