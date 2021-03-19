Европейский фондовый рынок в четверг вырос. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,4%, британский индекс FTSE 100 прибавил 0,25%, немецкий DAX увеличился на 1,23%, а французский CAC вырос на 0,13%.

Банк Англии сохранил параметры денежной политики без изменений и заявил, что экономическое восстановление в Великобритании набирает темп.

Основные фондовые индексы США существенно снизились: по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 3,02% до 13116,2 пункта, Dow потерял 0,46% до 32862,3, S&P500 также просел на 1,48% и составил 3915,5.

В четверг основные фондовые индексы США снизились, что главным образом было обусловлено падением акций энергетического и технологического секторов после того, как доходность государственных облигаций достигла самого высокого уровня за 14 месяцев на фоне улучшения ожиданий Федеральной резервной системы как по экономическому росту, так и по уровню безработицы в 2021 году.

В четверг бумаги Dollar General просели на 4,7%. Причиной снижения стала публикация слабых результатов за квартал. Компания отчиталась о прибыли на акцию в размере $2,62 на акцию, что оказалось на $0,1 ниже прогнозов. Выручка превзошла прогнозы.

Акции AMC Entertainment увеличились на 2,2% после того, как компания объявила, что 98% кинотеатров в США будет открыто с пятницы, а к 26 Марту 99% всех локаций будет вновь открыто.

Четверг был насыщенным на корпоративные события. Основной блок информации пришелся на вечернюю сессию.

Уже после закрытия основной торговой сессии бумаги FedEx выросли на 3,6%, чему способствовал сильный квартальный отчет. По итогам квартала скорректированная прибыль составила $3,47 против ожидаемых $3,23. Выручка также оказалась лучше прогнозов: $21,51 млрд против $19,97 млрд.

Также после закрытия свои результаты опубликовал Nike. Результаты оказались неоднозначными и бумаги в моменте отреагировали снижением на 2,4%. Показатель прибыли в расчете на акцию в $0,9 оказался выше прогноза экономистов в $0,76. Объем выручки оказался хуже оценки экспертов, составив $10,36 млрд, при оценке рынка в $11,02 млрд.

В пятницу Германия опубликует индекс цен производителей февраль, а Великобритания — индекс потребительской уверенности от GFK март.

Оптимизм в отношении нового пакета стимулирования в США и более быстрого темпа распространения вакцин в начале месяца привел Dow Jones к росту. Перспектива роста сохраняется, однако, нервозности рынку добавляет рост доходности гос. облигаций и периодические распродажи в технологическом секторе.