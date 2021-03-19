Российский рынок акций начал вчерашний день с попытки отскока и отыгрывания позитивных итогов заседания ФРС США. Индекс Мосбиржи подрос почти на процент. Но оптимизм был недолгим. Пошли вниз американские фьючерсы, начала дешеветь нефть. Но все-таки по итогам основной сессии Индексу Мосбиржи удалось закрыться около нуля.

Но распродажи в Америке после этого усилились, а нефть вообще обвалилась, потеряв за день почти 7%. Каких-либо причин этого нет. Просто рынок после предыдущего роста вошел в фазу высокой волатильности, снимая таким образом накопленную перекупленность.

Что касается нефти, то также не было никаких новостных поводов для ее снижения. Мы уже неоднократно предупреждали о рисках коррекции нефти. Правда, не думали, что она будет столь резкой. До последнего времени рынок нефти поддерживали остающиеся проблемы в США, нефтегазовый сектор которых понес большие потери в результате аномальных холодов. Сейчас эта "навеска" ушла с рынка.

Сегодня нефть попытается отскочить, в том числе из-за фиксации прибыли по шортам спекулянтами. Однако дальнейшее снижение котировок очень вероятно. Справедливая цена, на наш взгляд, сейчас располагается в районе 55 долларов за баррель.

Естественно, что удешевление нефти негативно для российского рынка акций. Причем не только с точки зрения снижения котировок "нефтянки". В нынешних условиях нерезиденты, которые смотрят на Россию через призму нефти, могут приступить к фиксации прибыли по рублевым бумагам.

Перед нашим открытием американские фьючерсы, нефть и доллар торгуются в районе вчерашнего закрытия. Учитывая результаты вечерних торгов, Индекс Мосбиржи откроется сегодня снижением на процент, а то и более.

Считаем, что в такой ситуации нужно сокращать позиции по нефтянке и искать момент для увеличения в портфелях доли дивидендных бумаг: "префов" "Сургутнефтегаза", черных металлургов, МТС.

Рисковым инвесторам при отскоке нефти можно попробовать открыть шорты по нефтяным бумагам, их снижение еще не полностью отыграно.

Довольно стойко выдержал нефтяной негатив рубль, снизившись к доллару менее чем на процент. Все говорит о том, что дешевле 73 рублей доллар не будет, возможно никогда. Сейчас целью пары доллар-рубль является верхняя граница боковика в районе 74,7. Ждем, что она будет протестирована в ближайшее время, а при ухудшении внешнего фона или нарастании политических и санкционных рисков — пробита вверх.