Российский рынок акций в течение предыдущей дневной сессии показал смешанную динамику. Утренний отскок впоследствии был отыгран вниз на фоне ухудшающегося внешнего фона. Однако на вечерней сессии ситуация существенно ухудшилась. Прошла распродажа на рынке нефти и в американских акциях, особенно в секторе высоких технологий. Продолжили обновлять максимумы доходности гособлигаций США, что является негативным драйвером для рисковых активов.

В результате по итогам вечерней сессии индекс МосБиржи потерял еще 1,25%. Удар в первую очередь пришелся по акциям нефтяников, ведь котировки Brent по итогам четверга рухнули на 6,9%. В моменте цена падала на 10%, опускаясь к $61,5. Обороты торгов на вечерних торгах были на уровне 16,7 млрд руб. — это третий результата всю историю.

Сегодня с утра фьючерсы Brent вернулись выше $63, однако на повышенный спрос в акциях нефтегазового сектора на нашем рынке рассчитывать сложно. Исключением могут быть лишь привилегированные акции Сургутнефтегаза — консервативная ставка на защиту от слабости рубля.

Фокус внимания инвесторов сместился на второй эшелон. В частности, как и днем ранее, в фаворитах продуктовый ритейл: Магнит, X5 Retail Group и OKEY. Отстали лишь бумаги Ленты (-3%), однако это было связано с негативной реакцией инвесторов на День инвестора.

В сложившихся условиях чуть лучше рынка могут выглядеть акции металлургов. Причем это касается как черной, так и цветной металлургии. Бумаги золотодобывающих компаний ожидаемо начали торговаться устойчивей остальных, и эта тенденция может сохраниться.

Возникают вопросы, а почему нефть так сильно упала. Я не вижу какого-то одного триггера. В новостных лентах многие СМИ указывают в качестве причины рост темпов распространения коронавируса в ряде стран (Индия, Бразилия, Франция, Италия и др.) и ввод новых ограничений. На мой взгляд, это не совсем корректное объяснение.

Сейчас сложился целый комплекс факторов, спровоцировавший стремительный обвал. Это и рост доходностей на рынке гособлигаций США, и накопленная ранее перекупленность по Brent, ведь без существенных откатов котировки выросли почти на 100% за 4,5 месяца.

Также я бы не сбрасывал со счетов технический фактор. В предыдущих обзорах мы отмечали, что по Brent важно следить за зоной $66-66,5. Потенциальный спуск ниже этих уровней ломал тенденцию растущих экстремумов в инструменте. В итоге ускорение как раз произошло вместе с пробоем данных рубежей.

Сейчас на графике Brent мы видим слом восходящего тренда. В краткосрочной перспективе будет попытка отскока, однако при любом ухудшении общего рыночного фона (рост доллара или доходностей Treasuries) спуск может быть продолжен, хотя и более медленными темпами. В качестве сильной зоны поддержки по Brent можно выделить район $57,7-58,3. Ключевым техническим препятствием для возврата в фазу трендового роста теперь выступает широкая зона $65-65,5.

Российский рубль никак не мог пропустить снижение нефти на 10%, однако его падения все-таки оказалось весьма умеренным. Курс USD/RUB поднялся лишь на 0,9%. Впрочем, в феврале рубль также сдержанно реагировал и на рост нефти, не показывая чрезмерного укрепления.

В данный момент по паре USD/RUB по-прежнему сохраняется актуальность бокового коридора с нижней границей около 72,6-72,8 и верхней в районе 75. В ближайшей перспективе курс может остаться в этом диапазоне.

По индексу Мосбиржи в условиях ухудшения внешнего фона пока нейтральный взгляд. Трендовая поддержка расположена в районе 3400 п., однако спуск к этому рубежу сегодня не базовый сценарий.