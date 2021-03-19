Рублевые облигации продолжают дешеветь
В четверг доходность 10-летних ОФЗ 26235 выросла до 7,06% годовых (+12 б.п. за день и +103 б.п. с начала года). Давление на цены рублевых облигаций продолжает оказывать рост доходности бондов на глобальном рынке. Вчера доходность UST-10 поднималась до 1,75%, а закрытие торгов прошло на уровне 1,71 (+6 б.п. за день и +80 б.п. с начала года). Улучшение прогнозов по темпам восстановления экономики и лояльность ФРС к росту инфляции двигает вверх долларовые ставки. На этом фоне Центробанки развивающихся стран вынуждены ужесточать денежно-кредитную политику. Вчера ЦБ Бразилии повысил ставку с 2,00 до 2,75%, ЦБ Турции – с 17% до 19%. Рынок прогнозировал более скромное повышение — на 50 б.п. в Бразилии и на 100 б.п. в Турции. При такой конъюнктуре внешних рынков ЦБР может сегодня дать сигнал о том, что повышение ключевой ставки до нейтрального уровня 5 – 6% произойдёт раньше, чем в течение трех лет. Дополнительное давление на рынок рублевых облигаций создает снижение нефтяных цен (-9% вчера) и усиление санкционной риторики. На этом фоне ждем закрепления доходности 10-летних ОФЗ выше 7,0% годовых.
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