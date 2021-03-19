Динамика трежерис не обязательно отразится на рынке акций
В теории принято считать, что процентные ставки по казначейским облигациям и доходности акций демонстрируют отрицательную корреляцию, то есть двигаются разнонаправленно. Ведь снижение доходностей облигаций увеличивает приток денежных средств в более доходные активы, такие как акции, а рост доходностей облигаций, наоборот, провоцирует интерес в пользу менее рисковых активов. Также рост процентных ставок делает более дорогим привлечение новых средств для компаний. Более того, фундаментальная оценка компаний предполагает дисконтирование будущих денежных потоков с учетом безрисковой ставки, которая увеличивается пропорционально росту доходностей трежерис, и одновременно снижает стоимость актива, то есть справедливую цену акций.
Если раньше такое наблюдение в большинстве случаев было верно, то в последнее десятилетие ситуация изменилась. Нередко наблюдали периоды, когда отрицательная корреляция сменялась положительной. Таким образом, текущий рост ставок, а вместе с ними и рынка акций происходит не впервые. Получается, что уже нельзя с уверенностью утверждать, что динамика трежерис обязательно отразится на рынке акций. Данная тенденция объясняется многочисленными внешними факторами, влияющими на рынок, как монетарная политика, последствия кризисов и т.д.
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