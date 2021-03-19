Цены на нефть в четверг стремительно теряли позиции на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе. Ряд стран возобновляют ограничения, поскольку наблюдается очередной всплеск заражений COVID-19. Незадолго до этого произошел скандал с вакциной AstraZeneca, которая была запрещена в крупных европейских странах из-за возможных побочных эффектов. Всплеск заболеваний и медленная вакцинация в преддверии летнего сезона серьезно подорвали уверенность участников рынка в сильном спросе на горизонте ближайших месяцев.

Ранее ОПЕК+ прогнозировали на горизонте года дефицит с максимальным перекосом в сторону спроса 2 млн б/с в мае. При этом страны альянса продлили высокий уровень сокращений добычи до конца апреля, что спровоцировало ралли по нефтяным фьючерсам и привело котировки в район $70 за баррель Brent. Теперь позитивные прогнозы оказались под угрозой, что провоцирует коррекцию.

Фьючерсы на Brent по итогам вчерашнего дня растеряли весь рост с начала марта и оказались в районе $63–63,5 за баррель. При этом в моменте котировки тестировали поддержку на отметке $62 за баррель. Полагаю, что в ближайшее время эта поддержка устоит, и котировки будут консолидироваться в более высоком диапазоне $63–65.

Сегодня вечером будет опубликована еженедельная статистика по буровой активности в США от нефтесервисной компании Baker Hughes. Динамика буровой активности является опережающим индикатором американской добычи, уровень которой в последние годы был важной составляющей рыночного баланса. С середины февраля тренд к росту числа активных буровых установок замедлился. В ближайшее время станет ясно, перейдет ли показатель к консолидации или продолжит рост. Продолжение роста будет тревожным сигналом для нефти, указывающим на вероятность более высокого предложения со стороны США во II полугодии 2021 г.



