В четверг на американских биржах наблюдались распродажи на фоне дальнейшего роста доходностей гособлигаций США. Доходность 10-летних гособлигаций поднималась вчера выше 1,75%. Похоже, на рынке всё же ждут ответной реакции от ФРС (управление кривой доходностей, увеличение QE). В результате больше всего распродавали технологические компании. Nasdaq потерял 3%. На сырьевом рынке нефть потеряла 8%, а драгоценные металлы закрылись в небольшом плюсе.

Акции нефтегазовых компаний Helmerich & Payne и Cabot Oil & Gas подверглись распродажам в четверг (-6% и-3%, соответственно) на фоне падения цен на нефть на 8%. В качестве факторов выступают приостановка вакцинации в Европе вакциной от AstraZeneca, а также рост запасов нефти в хранилищах США на последней неделе и рост напряженности в отношениях России и США.

По нашим оценкам, распродажа на нефтяном рынке, скорее технического характера, чем фундаментально обоснованное падение. Снижение цен могло начаться на фоне дальнейшего роста доходностей гособлигаций, но усилилось в процессе торгов закрытием спекулятивных позиций и хеджированием позиций маркетмейкеров после пересечения Brent отметки в $65 за баррель, так как большие позиции в опционах скопились именно на этом страйке, согласно заметке Goldman Sachs. Фундаментально рынок остаётся в дефиците, и с учётом возможных позитивных сюрпризов относительно скорости восстановления спроса на рынке после массовой вакцинации, момент выглядит привлекательным для инвестиций в отрасль.

Nokia провела Capital Market Day в рамках которого предоставила среднесрочный прогноз по финансовым показателям. Менеджмент ожидает что темпы роста выручки в 2020-23 гг. будут выше темпов роста целевого рынка, который в свою очередь будет расти ~1% в год. Операционная маржа по прогнозам менеджмента будет в диапазоне 10-13% что в целом несущественно лучше консенсус-прогноза (11,2%). Инвесторы ожидали что Nokia предоставит конкретные сроки по возобновлению выплаты дивидендов, однако менеджмент не предоставил четких ориентиров, отметив, что компания нацелена на выплату регулярных, стабильных и растущих дивидендов в зависимости от финансового положения и перспектив бизнеса. Решение о выплате дивидендов за 2021 г. будет рассмотрено Советом директоров после предоставления отчетности за 4 квартал 2021 г. на основе обновленной политики.

Мы оцениваем это умеренно негативно. Несмотря на то, что Nokia в целом предоставила прогнозы, соответствующие консенсус-прогнозу, отсутствие конкретики по дивидендам было негативно воспринято инвесторами. При этом отмечаем, что в среднесрочной перспективе для инвесторов будет крайне важно – на сколько менеджмент сможет достичь поставленных целей в части сохранения и наращивания рыночной доли компании после нескольких лет ее снижения (конкуренция с Huawei).



