В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. При этом на прошлую пресс-конференцию глава Банка России Эльвира Набиуллина надела брошь в виде точки, что можно трактовать в качестве символа завершения мягкой денежно-кредитной политики.

Все вышесказанное означает одно, что так или иначе в рамках одного из ближайших заседаний будет принято решение о повышении ставки. На наш взгляд, вероятность того, что это произойдет уже сегодня в рамках предстоящего заседания – достаточно высокая.

В качестве обоснования повышения ставки можно рассматривать и необходимость сдержать высокий уровень инфляции (на текущий момент инфляция выше таргета в 4%), и обеспечить дополнительную устойчивость банковской системе за счет повышения привлекательности ставок по вкладам. Обращаем внимание, что за январь текущего года уровень срочных средств на счетах юридических и физических лиц сократился на 2,2% или на 955,4 млрд руб., а уровень текущих средств физических лиц сократился на 3,9% или еще на 508,7 млрд руб. Таким образом, повышение ключевой ставки создаст возможности для увеличения ставок по депозитам и сдерживания развития тенденции по оттоку средств вкладчиков.

Основными альтернативами банковским вкладам являются инвестиции в инструменты фондового рынка (акции и облигации). При этом инвестиции в облигации с учетом регулярных купонных выплат и умеренных рисков изменения цен являются наиболее близким субститутом депозитов. Тем не менее, повышение ключевой ставки спровоцирует повышение требований к доходности долговых инструментов и в целом приведет к снижению цен на рынке облигаций.

В то же время не все облигации будут подвержены такому влиянию. В частности, так называемые облигации–флоатеры, в первую очередь облигации, ставки по которым привязаны к ключевой ставке, напротив выиграют от предстоящего ужесточения денежно-кредитной политики. Это обусловлено тем, что повышение ключевой ставки приведет к соответствующему увеличению купонных ставок таких облигаций и в зависимости от их дюрации приведет к росту цен (чем больше дюрация – тем более существенный рост цен можно ожидать). То есть владельцы таких облигаций сумеют получить двойную выгоду: во-первых от роста купонного дохода, во-вторых, от увеличения цен на такие облигации. В качестве примеров для рассмотрения возможных инвестиционных идей следует иметь в виду выпуски эмитента «Пионер-Лизинг», а именно ПионЛизБП2 (цена закрытия 96,1%) и ПионЛизБП3 (цена закрытия 95,44%). Учитывая уровень дюрации данных выпусков (1936 и 2047 соответственно), можно ожидать более существенное увеличение цен данных облигаций по сравнению с уровнем изменения ключевой ставки.

Текст носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.



