В конце прошлой недели нефть достигла рекордных уровней, но в течение этой недели цена на топливо сильно упала, до 63 долларов за баррель марки Brent, что не могло не отразиться на курсе доллара к рублю.

На фоне падения нефти российская валюта ослабела. Усилилось падение после заявлений американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина, а также риторики Госдепа США о Северном Потоке. Тем не менее, мы видим, что сейчас курс рубля к доллару сохраняется на уровне середины февраля – начала марта этого года: 74,2 руб./долл. и 88,46 руб./еврo.

По отношению к евро доллар никак не изменил своих позиций, таким образом, ослабление рубля в первую очередь можно связать с ценами на нефть. Предсказать динамику цен на топливо достаточно сложно, но если они сохранятся на уровне этой недели, то курсы валют существенно не изменятся. Курс рубля к доллару на следующей неделе ожидается в диапазоне 73,5-75 руб./долл. Курс евро: 88-89 руб./евро.

В целом финансовое сообщество пришло к консенсусу по ключевой ставке, сойдясь на том, что регулятор оставит ее без изменений. Обратному противоречили бы его заявления о мягкой кредитно-денежной политике и потребностям экономики страны, которая находится в начале пути выхода из кризиса, несмотря на инфляцию.

Рынок государственного долга в России увеличил доходность. Доходность по «длинным» бондам превысила 7%, по «годовым» облигациям – выше 5% Эти изменения проходят на фоне увеличения доходности по госдолгу США (около 2,5%), таким образом, рост продолжается. Поэтому при продолжающейся мягкой кредитно-денежной политике ЦБ РФ, рынок оценивает уровень ставок выше ключевой.



