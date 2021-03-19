Прогноз результатов ЛСР по МСФО за 2020 год: рост EBITDA на 20,7%
В понедельник, 22 марта, Группа ЛСР представит свои финансовые результаты по МСФО за 2020 г. Мы ожидаем увидеть сильные финансовые показатели. По нашим расчетам, в 2020 г. выручка ЛСР составила 126,3 млрд руб., EBITDA – 25,4 млрд руб., чистая прибыль – 12,1 млрд руб. Конференц-звонок состоится 23 марта.
Льготная ипотека оказала позитивное влияние на операционные показатели девелопера – за 2020 г. продажи в сегменте массового строительства выросли на 14% в натуральном выражении (32% в денежном), в сегменте бизнес-класса – на 10% (16% соответственно). В настоящее время в правительстве обсуждаются критерии продления льготной ипотеки, нынешняя программа действует до 1 июля 2021 г. Мы считаем, что пролонгация программы позитивно отразится на финансовых результатах ЛСР.
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