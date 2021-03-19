Российский фондовый рынок обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи благодаря позитивному внешнему фону и притоку инвесторов. Мосбиржа расширила временной диапазон торгов на валютном и срочном рынке, что оказалось востребованной опцией: доля оборота на утренних торгах составила около 8%, на вечерних — около 20%.

В настоящее время в фокусе внимания заседание Банка России, поскольку на горизонте прогнозирования до середины лета может быть принято решение о повышении ключевой ставки. С одной стороны, отмечается возможность выхода экономики из рецессии по итогам первого квартала, поскольку цена на нефть составляет около $70 за баррель и сальдо торгового баланса в текущем периоде, по всей видимости, превысит $32 млрд. В то же время решение о пересмотре ставки регулятор, по всей видимости, не примет ранее мая-июня, когда будут опубликованы надежные данные о темпах роста ВВП в первом квартале. Основной причиной для повышения ставки на одну ступень выступает ускорение инфляции до 5,7%. Агентство Bloomberg спекулирует на инфляционных ожиданиях, предсказывая повышение ставки до 6% к концу года.

Инвесторы заранее отыгрывают вероятность пересмотра ставки. Хотя на денежном рынке достаточно ликвидности и ажиотажной скупки валюты не наблюдается, однако заметно упал интерес к ОФЗ, а рубль, даже несмотря на рост цены на нефть, не демонстрирует заметного укрепления. И дело отнюдь не во внешнеполитических факторах, а в том, что в течение длительного времени доходность рублевых гособлигаций не оправдывала инфляционных рисков. В настоящее время инфляционный риск реализовался и ситуация нормализуется.

Небольшое повышение доходности вкладов и облигаций не обеспечит значительного притока средств в этом направлении, однако может возобновить интерес к бумагам банков, IT-компаний и застройщиков. Рост ставок не только принесет выгоду игрокам финансового сектора, но также оживит спрос на товары длительного пользования и ипотечное кредитование, что, в свою очередь, обусловит усиление промышленного спроса. Инфляция может оставаться повышенной в течение нескольких месяцев. Бумаги сырьевых компаний также можно рассматривать в качестве защитных. Будет спекулятивно отыгрываться рост цен на продовольствие. Горячей темой для отечественных фондовых площадок является IPO. Неделю назад на рынок вышла Fix Price, которая планирует открыть 3 тыс. магазинов в России и ближнем зарубежье. Компанию оценили в $8,3 млрд, что сделало ее самым дорогим российским ретейлером после Ozon, несмотря на показатели продаж, которые далеки от рекордных. Однако, ввиду столь высокой начальной оценки, после IPO котировки не продолжили рост, а другие бумаги сектора начали демонстрировать снижение. Следующей на IPO, возможно, выйдет одна из золотодобывающих компаний, предварительно оцененная в $1,5 млрд. Размещение может состояться через несколько недель.

Мы ожидаем, что динамика на фондовом рынке продолжит соответствовать трендам на внешних площадках. Вероятность коррекции к 3200 пунктам по индексу Московской биржи до конца марта, по нашему мнению, сохраняется. Однако, если обойдется без внешних шоков, бенчмарк способен подняться в диапазон 3600–3700 пунктов. Лидерами роста, вероятнее всего, будут акции банков и компаний нефтегазового сегмента, аутсайдерами — бумаги потребительского сектора. При этом рубль, на наш взгляд, останется в коридоре 72–75 в паре с долларом. Укрепление национальной валюты в диапазон 68–72 возможно, если нефть сумеет удержаться вблизи отметки $75 за баррель.

Рекомендуем удерживать позиции в бумагах Яндекса, Mail.Ru, HH.ru, Банка ВТБ, Системы. Положительную динамику могут продемонстрировать акции Сургутнефтегаза, Норникеля, Русала, МТС, Аэрофлота, ЛСР, Самолета. От покупки облигаций пока стоит воздержаться.



