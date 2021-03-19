Ключевая ставка оказалась между политическими и экономическими рисками
Ключевая ставка с очень высокой вероятностью будет повышена сегодня. Исходя из расчетов, рынок уже закладывает 80% вероятность роста сегодня. Это видно по своп контрактам и рынку РЕПО. Основной драйвер для повышена процентной ставки был и является инфляция. Приходиться признавать, что продуктовая инфляция высокая.
В феврале инфляция была на 0,5% выше, чем в аналогичный период 2020 года. Рост инфляции — это глобальный тренд. Подорожали все сырьевые товары, в том числе связанные с сельским хозяйством. Так же рост инфляции в долларовой зоне создает неприятный моховик потенциального бегства капитала из развивающихся регионов в развитые. Чтобы уменьшить данные эффекты у Центрального Банка небольшой арсенал для действия.
Поднятие на 0,25% ключевой ставки сигнализировал бы рынку о конце долгого периода падающих ставок и потенциальном развороте. Однако, сегодня политически не лучшее время для изменений ставок. Обострение отношений с США, слабый рынок, закрытые границы. И, скорее всего, ЦБ будет учитывать данный фактор сегодня. Но экономически есть все предпосылки к началу разворота процентных ставок.
Разворот процентных ставок приведет к важным изменения на рынке облигаций и потенциальному охлаждению рынка недвижимости. Ожидаем, что Эльвира Сахипзадовна продолжить задавать тренд дресс-кода для деловых женщин и аксессуары будут ровными с намеком на рост.
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