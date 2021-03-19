На днях Росстат опубликовал данные по недельной инфляции по состоянию на 15 марта. По нашим оценкам, она осталась на уровне 5,8% г./г. Цены на большинство видов продукции демонстрируют в целом умеренный рост. Обращает на себя внимание достаточно резкое ускорение цен на мясо (0,8% н./н. против 0,3-0,4% н./н. в прошлые недели) и автомобили (1,2% н./н. против 0-0,2% н./н. ранее). Эти позиции имеют значительный вес в потребительской корзине, и в целом без их удорожания инфляция могла бы уже снизиться в годовом выражении (по сравнению с неделей ранее). Пока же она держится на достаточно высоком уровне.

Как мы полагаем, удорожание автомобилей (при относительно стабильном курсе рубля в течение нескольких месяцев) может укладываться в гипотезу о том, что производители (ритейлеры) сейчас повышают цены с целью компенсации издержек 2020 г. в условиях неплохого состояния потребительского спроса (возможно, есть какие —то иные причины для подорожания автомобилей, но они вряд ли лежат в плоскости традиционных макроэкономических факторов). В любом случае, такой процесс, без сомнения, затрагивает компоненты базовой инфляции, на повышение которой и реагирует ЦБ. Как мы уже писали ранее, хотя на сегодняшнем заседании регулятор с большой вероятностью обойдется без повышения ставки, оно, скорее всего, неизбежно уже в апреле в свете затянувшихся проинфляционных процессов и санкционных рисков.