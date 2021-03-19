Сегодня Совет директоров Банка России принял решение повысить ставку на 25 б.п. до 4,50% годовых. Решение отчасти было неожиданным, так как большинство экспертов ожидало, что на нынешнем заседании ставка останется на прежнем уровне 4,25%. Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

Свое решение ЦБ объяснил тем, что баланс рисков для российской экономики сместился в сторону проинфляционных. Инфляция в феврале увеличилась до 5,7% после 5,2% в январе. На середину марта она оценивается в 5,8%. В то же время, восстановление внутреннего спроса носит устойчивый характер и происходит быстрее, чем ожидал регулятор. Улучшаются ожидания и по внешнему спросу. Таким образом, риск роста инфляции, которая находится выше таргета, оценивается выше, чем риск замедления экономики. В такой ситуации решение регулятора выглядит вполне логичным.

Первой реакцией рубля на рост ставки было его укрепление. Курсы доллара и евро снизились на 10-20 коп, но в течение получаса это временное укрепление было отыграно, и рубль вернулся к уровням, предшествующим решению. При этом рубль сегодня торгуется по отношению к иностранным валютам с заметным повышением к уровням вчерашнего закрытия.

При сохранении котировок нефти выше $60 за баррель марки Brent, рубль может умеренно укрепиться. К концу месяца доллар может снизиться к 72,5 руб., евро — до 86,5 руб. К концу весны укрепление рубля может быть более заметным, доллар может снизиться к 70,5 руб., евро — к 85,5 руб.

Рост ключевой ставки может привести к пропорциональному росту ставок по депозитам, что может привести к некоторому притоку рублевых вкладчиков в банки. Впрочем, у них остается альтернатива вкладам — это инвестиции на фондовом рынке.