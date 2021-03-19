В лидерах роста к середине сессии были акции РУСАЛа (+2,97%), а также привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+1,91% и +1,42% соответственно). В лидерах снижения находились привилегированные акции Мечела (-2,66%) и котировки ТМК (-2,04%).

Акции Татнефти в пятницу росли на фоне отскока нефтяных цен наверх, а также после заявлений гендиректора компании Наиля Маганова. В частности, он сообщил об отложении освоения месторождений сверхвязкой нефти, планах об увеличении нефтепереработки по итогам текущего года на 11,5%, а также вероятной рекомендации совета директоров по дивидендам в апреле.

С технической точки зрения обыкновенные акции Татнефти восстанавливаются с локальных минимумов и расположены у ключевой краткосрочной поддержки 568 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). У данного уровня можно попытаться открыть новые краткосрочные "лонги", но позиции оправдают себя лишь в случае дальнейшего восстановления цен на нефть и являются рискованными в том числе ввиду сохранения среднесрочной перекупленности бумаг (положение выше верхней полосы Боллинджера недельного графика). При пробое 568 руб. цены могут стремиться в район 500-510 руб.