К 15:30 мск индекс МосБиржи снижался на 0,64% до 3482,35 п., а РТС корректировался на 0,48% до 1481,58 п. Отечественный рынок продолжил отыгрывать слабость нефти и риски дальнейшего роста доходностей в валютах фондирования. Сектор нефти и газа терял почти 1,5%, продавливая индексы вниз. Также слабым был финансовый сектор, где потери превышали 0,8%. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 45 млрд рублей к середине дня. Решение ЦБ РФ повысить ставку на 25 базисных пунктов пока не оказывает существенного влияния на ожидания по акциям, но дальнейшее ужесточение денежной политики может стимулировать пересмотр привлекательности рыночной доходности относительно инструментов с фиксированной доходностью и низкими рисками.

X5 Retail Group рекомендует дивиденды на уровне 110,49 рублей на GDR. Компания также отчиталась о росте выручки за 2020 год на 14,1% до 1,98 трлн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 45,3% до 28,3 млрд рублей. Доля рынка возросла до 12,8% с 11,5% в 2019 году. МТС объявила об утверждении новой программы обратного выкупа акций. Программа одобрена в объёме 15 млрд рублей и будет реализована до конца 2021 года. Выручка «Акрона» в 2020 году увеличилась на 4% до 119,864 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился на 1% до 35,311 млрд рублей. Чистая прибыль упала до 3,836 млрд рублей по сравнению с 24,786 млрд рублей годом ранее. Увеличился чистый долг к EBITDA в долларовом эквиваленте до 2,8X с 2,2X. В лидерах индекса МосБиржи были «РусАл», Сбербанк, МКБ, привилегированные «Татнефть», OZON Holdings. Самыми слабыми оказались TCS Group, «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», «Россети» и «ПИК».