Хотя решение Банка России повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта было неожиданным с точки зрения консенсус-прогноза, оно не удивило, так как в целом рынок был готов к скорому ужесточению монетарной политики в условиях высоких темпов инфляции и восстановления потребительского спроса и деловой активности.

Большинство экспертов ожидало, что первое с конца 2018 года повышение ставки произойдет на апрельском заседании ЦБ. Однако регулятор, по всей видимости, решил действовать упреждающе, реагируя не только на усиление внутренних проинфляционных факторов, но и на ухудшение внешних рыночных условий и геополитической обстановки.

Мировые рынки уже давно обеспокоены устойчивой тенденцией роста доходностей (снижения котировок) гособлигаций многих стран, и прежде всего США. Эта тенденция отражает усиление инфляционных ожиданий, а высокая инфляция поставит под угрозу сверхмягкую монетарную политику центробанков.

В развитых странах регуляторы не могут в текущих условиях позволить не только повышение ставки, но и существенно более высокие доходности гособлигаций, так как это значительно увеличит обслуживание госдолга, а ведь за счет его наращивания финансируется большой дефицит бюджета, который в том числе обусловлен обширными программами фискального стимулирования экономики в условиях пандемии.

В то же время, в отличие от развитых, во многих развивающихся странах инфляция уже существенно превысила таргеты (целевые показатели) центробанков, и для ослабления быстрого роста потребительских цен регуляторы ужесточают монетарную политику. Так, вчера ЦБ Турции и Бразилии резко повысили процентные ставки, при этом бразильский регулятор сделал это впервые за 6 лет.

Поэтому Банк России действует в русле общемировой тенденции, тем более что у нас ключевая ставка достаточно долго находилась на рекордно низком уровне. Поэтому текущее ужесточение монетарной политики вряд ли окажет ощутимое негативное влияние на экономику, кредитование и бизнес.

Отчасти прошлогоднее снижение ставки и ее удержание на столь низком уровне выступало в качестве одной из экстренных мер, направленных на предотвращение крайне негативных последствий пандемии. Соответственно, пришло время нормализовать денежно-кредитную политику, тем более что на фоне высокой инфляции вред от слишком мягких монетарных условий может постепенно перевесить пользу, особенно на более долгосрочном горизонте.

К тому же замедление роста потребительских цен способно продемонстрировать более долгосрочный благоприятный эффект, снизив инфляционные ожидания населения, а также сняв бремя высокой инфляции с реальных доходов граждан.

В то же время уменьшение позитивного влияния на экономический рост со стороны низких ставок может быть компенсировано более существенными бюджетными тратами, в том числе через инфраструктурные проекты. Подобным мерам поддержки будет способствовать и благоприятная конъюнктура мирового рынка сырья, сформировавшаяся в последние полгода.