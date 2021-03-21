На минувшей неделе фондовые индексы и российская валюта закрылись снижением. Худшими днями для них были среда и четверг. Эксперт рассказала, когда рубль обрушит доллар на 10 процентов

Российские акции и рубль подешевели из-за роста санкционных рисков после слов президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине и решений министерства торговли США по экспортным ограничениям против РФ.

После заседания FOMC и пресс-конференции Дж. Пауэлла рубль с индексами частично отыграл потери. Доллар подешевел по всему рынку, так как Пауэлл обещал сохранить ставки на низком уровне до 2023 года. В четверг давление на российские активы усилилось на фоне обвала цен на нефть.

Индекс Мосбиржи

По итогам недельных торгов индекс Мосбиржи упал на 1,81%, до 3475,26 пунктов. Дж. Байден своими заявлениями нанес сильный удар по фондовому рынку. Дж. Пауэлл тоже не смог успокоить инвесторов на долговом рынке. Доходность на 10-ти летние американские облигации осталась выше 1,7%. Чаша весов стала склоняться на сторону продавцов. Им достаточно закрыть день ниже отметки 3430 пунктов, как давление усилится.

На следующей неделе нужно отслеживать сразу несколько факторов: выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла (понедельник, вторник, среда), динамику цен на нефть и рубль, а также динамику доходности десятилетних облигаций США. Если доходность повысится, а цена на нефть марки Brent упадет ниже 60 долларов, то индекс Мосбиржи двинется к уровню 3350 пунктов. Закрытие следующей недели выше 3525, наоборот, нивелирует "медвежьи" настроения и "бычий" тренд продолжится.

Индекс РТС

По итогам недельных торгов индекс РТС упал на 2,99%, до 1474,05 пунктов. Долларовый индекс РТС упал в 2 раза больше, чем индекс Мосбиржи из-за ослабления рубля и обвала нефтяных котировок.

Баррель Brent подешевел на 10%, до $61,42 на фоне нескольких факторов: укрепление доллара из-за распродажи гособлигаций США, рост темпов распространения коронавируса в ряде европейский стран и ввод новых ограничений, а также увеличение запасов нефти в хранилищах США.

В пятницу, 19 марта, цена на нефть восстановилась на 5,5%, до $64,51. Рублю и нефти потребуется около двух дней на адаптацию к новым условиям (ожидания новых санкций, подешевевшая нефть).

Падение индекса с 1555,74 до 1407,05 пошатнуло позиции покупателей, но не сломило бычий тренд. Если покупатели смогут возобновить рост с текущих уровней, то они отыграют потери в течение двух недель. Поддержка расположена на 1410. Падение дотлеем усилит на рынке Медвежьи настроения.

Доллар/рубль

По итогам недельных торгов рубль ослабился к доллару США на 1,07%, до 74,11 руб. Позиции рубля серьезно пострадали от заявлений Дж. Байдена и снижения цен на нефть. В пятницу курс доллара снижался до 73,74 руб. после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50%.

Рынок закрылся в плюсе по рублю, но он растерял большую часть прибыли на фоне укрепления доллара на Форекс из-за роста доходности десятилетних облигаций. ФРС не стала продлевать введенное в условиях пандемии послабление для банков, позволявшее им не учитывать гособлигации и депозиты в ФРС при расчете коэффициента соотношения собственных и заемных средств. Участники рынка посчитали, что банки продолжат скидывать облигации.

На следующей неделе ситуация по рублю будет полностью зависеть от динамики цен на нефть. Если ситуация с чёрным золотом ухудшится, то рубль останется под давлением и рискует протестировать уровень 75 руб.

Пик налогового периода приходится на 25 марта. Спрос на рублевую ликвидность должен нивелировать "медвежьи" настроения. Если курс доллара упадет ниже 73,80 руб., то участники рынка забудут про высказывания Байдена и не будут бояться новых санкций.

Евро/рубль

Евро во вторник сильно сдал позиции британцу и доллару. Основная причина его ослабления — проблема поставок вакцин в еврозону, а также приостановка вакцинации препаратом AstraZeneca в Германии, Франции, Италии, Испании и ряд других стран из-за сообщений о серьезных побочных эффектах.

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что в Европе наступила третья волна пандемии коронавируса.

Проблемы в Европе — это набирающий силу и здоровье рубль. По оценкам ИАЦ "Альпари", у него с понедельника будет возможность отыграть потери до 87,70 руб., если ещё нефть подорожает, то на фоне налогового периода укрепление рубля будет существенным. Если внешний фон ухудшится, то для евро будет виден уровень 89,50 руб.

Выводы для умных инвесторов:

Миролюбивые США обвинили Москву в новом вмешательстве в американские выборы в ноябре 2020 года и хотят ввести новые санкции за попытки помочь переизбранию на пост главы государства Дональду Трампу и помешать Дж. Байдену стать президентом.

Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и предложил провести онлайн-баттл, от которого он отказался. Пока США не введут санкции против ОФЗ, они не окажут заметного влияния на внутренние рынки.

В понедельник, вторник и среду выступает Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл. Он уже все сказал про денежно-кредитную политику, поэтому неизвестно какая может быть реакция на его речь.

Налоговый период сохранит спрос на рублевую ликвидность. Если ситуация стабилизируется на американском долговом рынке, то у фондовых индексов и рубля будет возможность отыграть потери минувшей недели.