Европейский фондовый рынок в пятницу снизился. По итогам 5 рабочих дней общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся без изменений. Европейские индексы продемонстрировали положительную динамику за неделю: британский FTSE 100 —0,6%, немецкий DAX +0,8%, CAC —0,55%.

Снижению способствовала информация, что Франция ввела новые региональные блокировки для ограничения распространения COVID, при опасениях в отношении темпа компаний вакцинации в некоторых странах. Опасения в отношении темпа вакцинации усилились после того, как Британия сообщила, что должна будет замедлить темп распространения вакцины в следующем месяце из-за задержек поставок.

В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно снизились. Динамика американских индексов за неделю была отрицательной: DOW —0,46%, S&P —0,77%, Nasdaq —0,79%.Доходность 10-летних облигаций США выросла в пятницу после решения ФРС и сейчас находится на отметке 1,726%. Доходность облигаций повышалась в последние дни, поскольку инвесторы продавали облигации в ожидании более высокой инфляции.

В фокусе внимания инвесторов также находились первые переговоры на высоком уровне между администрацией Байдена и китайскими официальными лицами, в ходе которых обе стороны обменивались критикой. Знаковых подвижек по итогам встречи не произошло.

На текущей неделе ожидается небольшое количество событий. В понедельник и вторник в США с речью выступит глава ФРС Паэулл. В среду в еврозоне будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за март. В четверг в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В пятницу Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за март.

Во вторник США сообщат об изменении продаж жилья на первичном рынке за февраль и выпустят производственный индекс ФРС-Ричмонда за март. В среду США сообщат об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за февраль и представят индекс деловой активности в производственном секторе за март. В четверг США сообщат об изменении объема ВВП за 4-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за март.

Свои финансовые результаты опубликуют Gamestop, Adobe, General Mills.