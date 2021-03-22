По итогам основных торгов в пятницу Индекс Мосбиржи потерял 0,8% и закрылся ниже отметки 3500 пунктов. Однако это снижение индикатора стало отголоском падения акций на вечерних торгах в четверг, прошлую сессию «голубые фишки» закончили ростом.

Но техническая картина по рублевому индикатору складывается не очень хорошая для «быков»: о возобновлении фазы роста можно будет говорить лишь после уверенного закрепления Индекса выше отметки 3500 для чего поводов пока не наблюдается.

Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются около нуля. На инвесторов по-прежнему давит рост доходностей американских казначейских облигаций, что теоретически должно способствовать перетоку капитала в безрисковые инструменты. Но судя по тому, что роста цен UST не происходит, эти страхи во многом надуманы.

Но так или иначе, американский рынок расти не хочет, что сказывается и на нас. Скорее всего, после фазы предыдущего подъема рынок просто залег в боковик в ожидании появления новых реальных или придуманных драйверов роста.

Если не будет новых стрессов, типа очередного нарастания санкционных рисков и обвала нефти, то и российские акции какое-то время останутся в боковике.

Сегодня с утра дополнительным негативом для нас является снижение нефти на треть процента. Есть опасения, что после пятничного отскока на 2% нефть вновь нарисует жирную красную свечу. Но пока мы склонны считать, что сейчас рынок отыгрывает негативную пятничную статистику по числу активных буровых установок в США, количество которые выросло значительно: с 309 до 318. Как правило, действие этого фактора заканчивается уже к обеду.

Однако риски падения нефти под отметку 60 долларов за баррель никуда не ушли. Поэтому с акциями нефтянки стоит соблюдать осторожность.

Среди перспективных бумаг отметим Сбербанк. Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды на уровне прошлого года, что не стало сюрпризом для рынка, но поддержало котировки. Таким образом, в нынешних цена дивидендная доходность «обычки» Сбера составляет 6,5%, «префов» — 7%, что неплохо для «голубой фишки», особенно с учетом того, что Сбер обычно очень быстро закрывает дивидендный гэп.

Сейчас сопротивлением для «обычки» Сбера выступает район 292 руб. Но на дневном графике формируется фигура «восходящий треугольник». В начале марта Сбер уже пробил вверх такой же «треугольник», скорее всего, с нынешним он расправится подобным образом, но чуть позже.

Недалеко от сильной поддержки 22 тыс торгуется «Норникель». 5 марта от этой отметки произошел разворот вверх. Считаем, что и сейчас есть смысл рисковать и брать ГМК в расчете на отскок как минимум в район 24 тыс руб.

По-прежнему позитивно смотрим на черных металлургов. Прогнозы говорят, что рост мировых цен на сталь продлится еще в апреле, после чего наступит их стабилизация. Таким образом, с учетом слабости рубля, акции сталеваров вновь могут торговаться лучше рынка.

А вот в отношении российской валюты перспективы не такие радужные. Рубль не очень обрадовался малоожидаемому решению Банка России повысить ключевую ставку уже в марте. Попытки рубля подрасти закончились ничем.

С большой вероятностью стоит ждать, что пара доллар-рубль в ближайшее время протестирует верхнюю границу боковика на уровне 74,7, а в случае ее пробоя отправится в район следующего сопротивления 76.



