ОФЗ среагировали умеренным ростом доходности на повышение ключевой ставки
В пятницу доходность 10-летних ОФЗ 26235 выросла до 7,10% годовых (+4 б.п. за день и +24 б.п. за неделю). Рублевые облигации слабо отреагировали на решение ЦБР повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5%. Ужесточение денежно-кредитной политики уже в значительной мере отражено в котировках гособлигаций. 10-летние ОФЗ предполагают премию 110 б.п. к верхней границе нейтрального уровня ставки. Темпы нормализации ДКП и возвращения ключевой ставки в диапазон 5 – 6% регулятор пока не конкретизирует. С учетом превышения инфляции прогнозов ЦБР, на ближайших заседаниях повышение ключевой ставки с высокой вероятностью продолжится.
В начале этой недели внешний фон для рынка рублевых облигаций складывается неоднозначно. Позитивным фактором выступает снижение доходности гособлигаций развитых стран. Одновременно с этим давление на российский рынок сегодня будет оказывать резкое снижение цен на нефть, прошедшее на прошлой неделе, а также ослабление турецкой лиры. Для 10-летних ОФЗ на текущую неделю актуальным видим диапазон доходности 7,00 – 7,25% годовых.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210322/833289574.html