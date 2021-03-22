В пятницу доходность 10-летних ОФЗ 26235 выросла до 7,10% годовых (+4 б.п. за день и +24 б.п. за неделю). Рублевые облигации слабо отреагировали на решение ЦБР повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5%. Ужесточение денежно-кредитной политики уже в значительной мере отражено в котировках гособлигаций. 10-летние ОФЗ предполагают премию 110 б.п. к верхней границе нейтрального уровня ставки. Темпы нормализации ДКП и возвращения ключевой ставки в диапазон 5 – 6% регулятор пока не конкретизирует. С учетом превышения инфляции прогнозов ЦБР, на ближайших заседаниях повышение ключевой ставки с высокой вероятностью продолжится.

В начале этой недели внешний фон для рынка рублевых облигаций складывается неоднозначно. Позитивным фактором выступает снижение доходности гособлигаций развитых стран. Одновременно с этим давление на российский рынок сегодня будет оказывать резкое снижение цен на нефть, прошедшее на прошлой неделе, а также ослабление турецкой лиры. Для 10-летних ОФЗ на текущую неделю актуальным видим диапазон доходности 7,00 – 7,25% годовых.