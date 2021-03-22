Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась снижением. Индекс Мосбиржи после тестирования 3600 п. уверенно развернулся вниз из-за слабого внешнего фона.

Давление оказывает сразу комплекс негативных драйверов. Во-первых, это геополитические риски. Помимо уже принятых ограничительных мер в СМИ появлялись сообщения, что возможны новые санкции США в отношении РФ уже в ближайшие недели.

В это же время западные индексы были преимущественно под давлением. Инвесторы негативно воспринимают рост процентных ставок, наблюдающийся практически по всему миру из-за инфляционных рисков. Рост доходностей по гособлигациям делает акции менее привлекательными и способствует перетоку капитала. Кроме того, на прошлой неделе цены на нефть резко обвалились, в моменте потери превышали 10%.

В такой ситуации восходящий тренд по индексу МосБиржи приостановился. В ближайшей перспективе обновить исторические максимумы будет непросто. Для восстановления бычьей картины необходимо закрывать 1–2 сессии выше 3500–3520 п. Трендовая поддержка расположена в районе 3400–3410 п., однако спуск к этому рубежу сегодня — не базовый сценарий.

Ждать существенных улучшений от рынка нефти пока не приходится. Ключевым техническим препятствием для возврата в фазу трендового роста теперь выступает широкая зона $65–65,5. В качестве сильной зоны поддержки по Brent можно выделить лишь район $57,7–58,3.

Согласно пятничным данным Baker Hughes буровая активность в США продолжила расти. За неделю их количество выросло с 309 до 318, что умеренно негативно для оценки среднесрочных нефтяных перспектив. Тренд на рост буровой активности обеспечит восстановление добычи в США на горизонте II полугодия.

Кроме того, в ближайшее время возможен рост индекса доллара, что в целом негативно для сырьевых товаров. Этому может способствовать отказ ФРС от продления льгот для банков в рамках программы SLR с апреля. Принимая решение, регулятор рискует дальнейшим повышением процентных ставок на долговом рынке (позитив для доллара), поскольку банки могут продать часть своих гособлигаций, чтобы им не пришлось поддерживать резервные требования. Однако чиновники ФРС утверждают, что рынок Treasuries стабилизировался, и решение не должно изменить этого.

На мой взгляд, по индексу доллара может сформироваться еще один локальный импульс роста. При пробое отметки 92,5 п. далее движение наверх может продолжиться в область 94,3–94,7 п.

Заседание ЦБ

Банк России в пятницу последовал примеру ЦБ Турции и Бразилии, пойдя против рыночного консенсуса. Ключевая ставка увеличена с 4,25% до 4,50%.

С одной стороны, решение ЦБ оказалось неожиданным, учитывая предварительные прогнозы аналитиков. С другой — большого удивления оно все-таки не вызывает. Вопрос повышения ставки стоял лишь в оценке того, на каком заседании регулятор начнет действовать. Если бы этого не произошло сейчас, то в ходе апрельского заседания абсолютное большинство аналитиков склонялось бы к тому, что ДКП будет ужесточена.

Центробанк заранее реагирует на избыточно разогнавшуюся инфляцию. Реакция рынка не должна быть существенной. Действия ЦБ формально позитивны для рубля. Для гособлигаций ужесточение ДКП отчасти ожидаемо. И хотя индекс ОФЗ (RGBI) в пятницу просел еще на 0,3% и переписал минимумы с марта прошлого года, в ближайшее время эта тенденция может остановиться. После прохождения инфляционного пика в марте рыночные настроения улучшатся, интерес к более длинным облигациям при прочих равных начнет возвращаться.

На следующем заседании 23 апреля не исключено еще одно повышение шагом на 25 п.п. Но необходимо следить за недельной динамикой инфляции. Если она продолжит замедляться, то ЦБ может взять паузу и, например, отложить повышение на июнь.

В данный момент по паре USD/RUB по-прежнему сохраняется актуальность бокового коридора с нижней границей около 72,6–72,8 и верхней в районе 75. В ближайшей перспективе этот диапазон останется актуальным.

В фокусе

Русал (+3,1%). В последние недели это одна из самых сильных акций на нашем рынке. История с аварией на рудниках Норникеля, в котором Русал контролирует 27,8%, сглаживается официальными планами по восстановлению добычи в следующие несколько месяцев. Кроме того, солидную поддержку оказывают цены на алюминий. Сегодня цена тонны поднялась к $2265 — максимум с середины 2018 г.

Несмотря на локальную перегретость, Русал по-прежнему остается одним из самых дешевых активов в промышленном секторе, если учитывать стоимость доли в ГМК. Соотношение цены акций Норникеля и Русала сейчас опустилось до 486. Еще год назад оно было на неоправданно высоком уровне 840. Переоценка Русала — абсолютно оправданная фундаментальная тенденция.

Сбербанк-ао (+2,2%). Наблюдательный совет рекомендовал направить18,7 руб. дивидендов на акцию. Решение было заранее прогнозируемо, так как Геф упоминал о планах таких выплат за 2020 г., однако оно все равно является позитивным. Дивидендная доходность по АО составляет 6,5%, по АП — 7,1%.

Роснефть (+3%), Татнефть (+2,5%). В пятницу акции этих компаний уверенно отскочили вместе с локальным восстановлением нефтяных цены. В краткосрочной перспективе возможно торможение.

Башнефть-ао (-5,6%). В отличие от других представителей сектора бумаги активно снижались. Невысокий интерес инвесторов понятен. Обыкновенные акции торгуются с высокой премией по отношению к привилегированным. Соотношение АО/АП составляет 1,27, тогда как у Сбербанка — 1,1, у Татнефти — 1,07, у Ростелекома — 1,17. При этом ликвидность обыкновенных бумаг Башнефти существенно ниже, чем у привилегированных. Дальнейшее сокращение спреда было бы вполне логичным. В целом же по перспективам бумаг компании сейчас нет ожиданий опережающего роста. Добыча в 2020 г. упала сильнее, чем у многих других компаний. Получен убыток, на дивиденды рассчитывать ранее лета 2022 г. сложно. Акции материнской Роснефти выглядят привлекательней на горизонте года.

Среди корпоративных событий отметим, что сегодня финансовые результаты за 2020 г. по МСФО представят ЛСР, ПИК и компания Мать и Дитя.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,5%, находится около уровня $64,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.



