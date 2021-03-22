Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленным движением. Иена укрепилась до 108,8 за доллар, чем оказывает давление на акции японских экспортёров. Индекс опережающих экономических индикаторов страны вырос до 98,5 п. с 97,7 п. Слабость японских акций может быть последствием решения Банка Японии отказаться от скупки биржевых фондов при растущем рынке. Это обнажило проблему того, что японский регулятор, по сути, отвечает за ралли последних месяцев. Кроме того, бумаги производителей автомобилей были под сильным давлением на опасениях, что глобальный дефицит микросхем приведёт к срыву производственных планов. Доходность по 10-летним японским бондам упала до 0,09% по сравнению с 0,12% в пятницу. По 10-летним казначейским обязательствам США она упала до 1,68% по сравнению с 1,72% в пятницу. в январе.

В Китае рынок торговался в плюсе. Народный Банк оставил ставки для премиальных заёмщиков на прежнем уровне 3,85% на год и 4,65% на пять лет.

Одной из главных историй понедельника является ослабление турецкой лиры почти на 12%. В конце прошлой неделе ЦБ Турции повысил ставку до 19,0%, но данное решение явно не понравилось президенту Турции, который решил уволить главу регулятора. На рынке опасаются, что вместо ставки власти Турции пойдут на ограничения по движению капитала.