В пятницу нефтяные котировки отскочили и восстановили часть потерь предыдущего дня. Между тем цены остаются на относительно низких уровнях, а сентимент сегодня с утра достаточно напряженный. В Европе была объявлена третья волна коронавируса, и на горизонте появилась угроза новых локдаунов. Вакцинация, с которой были связаны большие надежды, проходит медленнее, чем ожидалось, и доля привитого населения по-прежнему слишком мала, чтобы можно было отказаться от мер социального дистанцирования.

Все это может негативно отразиться на темпах восстановления спроса на топливо. Ключевой поддержкой в такой ситуации остается сделка ОПЕК+. Крупнейшие нефтепроизводители мира договорились сократить собственную добычу для поддержания баланса в условиях слабости спроса. На последнем заседании в начале марта альянс продлил действующий уровень сокращений до конца апреля. В совокупности страны сокращают чуть более 8 млн баррелей в сутки (б/с).

В то же время за океаном нефтегазовая отрасль постепенно восстанавливается после коллапса в 2020 г. Буровая активность в США, согласно данным Baker Hughes, продолжает восстанавливаться, поддерживаемая комфортными ценами на американский сорт нефти WTI. Число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло до 318 уст. (+9 уст.). В будущем это может отразиться в более высоком уровне добычи на горизонте полугодия 2021 г.

Американская финансовая компания Cowen&Co заявила, что 45 независимых компаний по разведке и добыче (E&P), которые она отслеживает, планируют увеличить капитальные расходы примерно на 2% в 2021 г. по сравнению с 2020 г. Это следует за сокращением капитальных вложений примерно на 49% в 2020 г. и на 12% в 2019 г.

Нефтепереработка в Индии, по предварительным данным, в феврале упала до 4-месячного минимума после годового максимума в январе. Потребление топлива упало до 5-месячного минимума. Давление на показатели оказали высокие нефтяные цены. Ранее в конце февраля Индия призывала ОПЕК+ смягчить ограничения, чтобы ослабить повышательное давление на цены. Страна является третьим по величине импортером нефти в мире, и ситуация со спросом в ней является значимой для баланса на мировом рынке.

Китай, второй импортер нефти в мире, сообщил о росте импорта нефти в январе — феврале на 4,1% в годовом сопоставлении. Крупнейшими поставщиками остаются Саудовская Аравия (поставки +2,1% г/г) и Россия (-0,9% г/г). Привлекает внимание резкий рост поставок из ОАЭ (+61,1% г/г) и Омана (+30,2% г/г) при одновременном нулевом импорте из Ирана. Источники Reuters говорят, что иранская нефть могла быть импортирована под видом нефти из ОАЭ, Омана и Малайзии. При этом поставки иранской нефти могли быть рекордными за последний год.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются в районе $64,4 за баррель. Сильная зона поддержки расположена в районе $61,5–62. На краткосрочном горизонте ожидаю консолидацию выше этой зоны. В альтернативном сценарии при пробое поддержки мы можем увидеть новый импульс снижения в район $57,5–59 за баррель.

Сегодня последний день торгуются апрельские фьючерсы на нефть WTI на бирже CME. С завтрашнего дня наблюдение будет проводиться по майским контрактам. Сегодня с утра майский контракт торгуется на $0,3 выше апрельского.



