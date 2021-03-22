Решение Банка России повысить ставку не выглядит обескураживающим ввиду высокой неопределенности, которая сопровождала заседание, а также недавних комментариев представителей регулятора об усилении проинфляционных рисков. Эти комментарии нашли четкое отражение в пресс-релизе и в последующей пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной.

По этой причине мы можем трактовать логику решения как оперативную реакцию на превышение инфляцией своего прогноза в марте и возросших опасений относительно инфляционных ожиданий в экономике.

Ключевая ставка оказалась между политическими и экономическими рисками

В частности, обсуждение трех альтернатив – сохранение ставки неизменной, повышение на 25 бп и на 50 бп – совместно с готовностью раннего реагирования (вразрез с консенсусом экспертов) указали на использование принципа "лучше повысить ставку раньше и плавно, чем с опозданием и резко".

Кроме того, ответ на вопрос о перспективах перехода к нейтральной политике до конца года не встретил однозначного ответа: "это не предопределено" и "не факт, что понадобится в этом году".

Это подводит нас к тому, что политика будет определяться с чистого листа перед каждым последующим заседанием, и для этого есть как минимум две причины.

Почему ЦБ поднял ключевую ставку и к чему готовиться рынкам

Что будет с ключевой ставкой? Три сценария

В свете всего сказанного, шансы еще одного повышения ставки на 25 бп (до 4.75%) в течение 2к’21 заметно возросли (субъективная вероятность порядка 70%). Однако в моменте мы не беремся судить о том, когда оно тактически оправданно: в апреле или июне. Низкие недельные показатели инфляции в апреле, ослабление геополитической напряженности и улучшение конъюнктуры внешних долговых рынков – ключ к отложенным действиям или длительной выжидательной позиции.