Банк России 19 марта впервые с 2018 года поднял ключевую ставку до уровня 4.5%. Это оказалось сюрпризом для аналитиков – почти все опрошенные Reuters и Bloomberg экономисты предполагали сохранение значения 4.25%. Что это означает для российской экономики и возможностей для предсказания дальнейших изменений макрополитики, объясняет директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Первый рост ставки с 2018

Последний почти год, с июля 2020, ключевая ставка Банка России находилась на исторически минимальном уровне в 4.25%. Это стало следствием решительного снижения во время пандемийного года – требовалась существенная поддержка экономики и возможность ограничить банкротство компаний и граждан. Похожая динамика ставок наблюдалась и в других странах, почти все крупнейшие центральные банки (ЦБ) старались помочь своим странам. 19 марта 2021 ставку увеличили до 4.5% – что всё ещё остаётся ниже текущей инфляции.

Момент имеет значение. Когда ждать следующего повышения ключевой ставки?

Но при этом текущая инфляция за последние 12 месяцев находится на довольно высоком уровне около 5.9%, что существенно выше цели ЦБ в 4%, и даже по итогам 2020 года равнялась 4.9%. Кроме того, судя по высоким ценам сырьевых рынков (особенно нефтяного) и деловой активности в начале года, восстановление российской экономики кажется достаточно активным, а значит, и цены на товары и услуги могут вырасти сильнее, чем пока ожидается.

Последний фактор – некоторая неопределённость с объёмами бюджетных расходов. Скорее всего, правительство будет вынуждено осуществить дополнительные проекты и в 2021, после существенного роста заимствований и дефицита в 2020. Даже снижение дефицита бюджета до предполагаемых 2.75 трлн. рублей будет означать довольно существенное отклонение от "бюджетного правила", то есть поддержку восстановления экономики – что также может оказаться проинфляционным давлением и также поддерживает необходимость оперативного повышения ключевой ставки.

Насколько аналитики неумелы?

Итак, Банк России действует последовательно, продолжает работать над возвращением инфляции к цели в 4%, и более того – предсказывает, что пока по итогам 2021 вероятен более высокий рост цен. Почему же аналитики массово не смогли увидеть это решение? Я сам сильно колебался, сначала предложив Bloomberg 4.5% как вероятное решение, и только после дискуссий и пересмотра модели сказал финальные 4.25%.

Основной причиной, вероятно, является как раз большое внимание к интервью топ-менеджеров ЦБ. Такое внимание естественно проявляется как в России, так и за рубежом, потому что только ставки ЦБ не дают полной картины возможных изменений. Если в США пока интересной динамики не будет, так как ставки зафиксированы на нулевом уровне минимум до 2023, то в России как раз можно было ожидать изменений из-за достаточно высокой инфляции.

И видимо, аналитики слишком много веса возложили на тексты, и чуть меньше – на данные, что иногда помогало в России в прошлом, но сыграло плохую службу в этот раз.

Почему ЦБ поднял ключевую ставку и к чему готовиться рынкам

В чём некоторая сложность борьбы с инфляцией в 2021?

При этом стоит сказать, что борьба с инфляцией в 2021 затруднена. Международные рынки сырьевых товаров с начала 2020 очень сильно выросли – общий индекс к концу февраля 2021 добавил более 15%, сельского хозяйства – более 13% в долларах. Вдобавок основное движение цен на еду и напитки сосредоточено в последнем полугодии, за которое цены добавили более 17%. В России тот же сахар вырос в цене на 70%. В летний период 2021 есть шанс, что новый урожай затормозит рост цен, как это часто бывало в последние годы.

Ключевая ставка оказалась между политическими и экономическими рисками

Повышение ключевой ставки приведёт к увеличению как депозитных, так и кредитных процентных платежей в России. Конечно, при небольшом росте ставки это незначительные увеличения, но теперь можно ожидать, что к концу года уровень будет скорее 5 или 5.25%, а значит, вероятен рост на 1% или даже больше.

Выводы

Можно сказать, что действия Банка России оказались неожиданными скорее из-за сложного решения, которое приходилось на этот раз принимать. Если к концу года инфляция вернётся ближе к цели в 4%, оно окажется особенно успешным. Но пока даже по прогнозам Банка России это может не произойти, поэтому некоторый рост ставок естественен.