Недооцененные данные: почему решение Банка России удивило рынок
Банк России 19 марта впервые с 2018 года поднял ключевую ставку до уровня 4.5%. Это оказалось сюрпризом для аналитиков – почти все опрошенные Reuters и Bloomberg экономисты предполагали сохранение значения 4.25%. Что это означает для российской экономики и возможностей для предсказания дальнейших изменений макрополитики, объясняет директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.
Первый рост ставки с 2018
Последний почти год, с июля 2020, ключевая ставка Банка России находилась на исторически минимальном уровне в 4.25%. Это стало следствием решительного снижения во время пандемийного года – требовалась существенная поддержка экономики и возможность ограничить банкротство компаний и граждан. Похожая динамика ставок наблюдалась и в других странах, почти все крупнейшие центральные банки (ЦБ) старались помочь своим странам. 19 марта 2021 ставку увеличили до 4.5% – что всё ещё остаётся ниже текущей инфляции.
Но при этом текущая инфляция за последние 12 месяцев находится на довольно высоком уровне около 5.9%, что существенно выше цели ЦБ в 4%, и даже по итогам 2020 года равнялась 4.9%. Кроме того, судя по высоким ценам сырьевых рынков (особенно нефтяного) и деловой активности в начале года, восстановление российской экономики кажется достаточно активным, а значит, и цены на товары и услуги могут вырасти сильнее, чем пока ожидается.
Последний фактор – некоторая неопределённость с объёмами бюджетных расходов. Скорее всего, правительство будет вынуждено осуществить дополнительные проекты и в 2021, после существенного роста заимствований и дефицита в 2020. Даже снижение дефицита бюджета до предполагаемых 2.75 трлн. рублей будет означать довольно существенное отклонение от "бюджетного правила", то есть поддержку восстановления экономики – что также может оказаться проинфляционным давлением и также поддерживает необходимость оперативного повышения ключевой ставки.
Насколько аналитики неумелы?
Итак, Банк России действует последовательно, продолжает работать над возвращением инфляции к цели в 4%, и более того – предсказывает, что пока по итогам 2021 вероятен более высокий рост цен. Почему же аналитики массово не смогли увидеть это решение? Я сам сильно колебался, сначала предложив Bloomberg 4.5% как вероятное решение, и только после дискуссий и пересмотра модели сказал финальные 4.25%.
Основной причиной, вероятно, является как раз большое внимание к интервью топ-менеджеров ЦБ. Такое внимание естественно проявляется как в России, так и за рубежом, потому что только ставки ЦБ не дают полной картины возможных изменений. Если в США пока интересной динамики не будет, так как ставки зафиксированы на нулевом уровне минимум до 2023, то в России как раз можно было ожидать изменений из-за достаточно высокой инфляции.
И видимо, аналитики слишком много веса возложили на тексты, и чуть меньше – на данные, что иногда помогало в России в прошлом, но сыграло плохую службу в этот раз.
Почему ЦБ поднял ключевую ставку и к чему готовиться рынкам
В чём некоторая сложность борьбы с инфляцией в 2021?
При этом стоит сказать, что борьба с инфляцией в 2021 затруднена. Международные рынки сырьевых товаров с начала 2020 очень сильно выросли – общий индекс к концу февраля 2021 добавил более 15%, сельского хозяйства – более 13% в долларах. Вдобавок основное движение цен на еду и напитки сосредоточено в последнем полугодии, за которое цены добавили более 17%. В России тот же сахар вырос в цене на 70%. В летний период 2021 есть шанс, что новый урожай затормозит рост цен, как это часто бывало в последние годы.
Повышение ключевой ставки приведёт к увеличению как депозитных, так и кредитных процентных платежей в России. Конечно, при небольшом росте ставки это незначительные увеличения, но теперь можно ожидать, что к концу года уровень будет скорее 5 или 5.25%, а значит, вероятен рост на 1% или даже больше.
Выводы
Можно сказать, что действия Банка России оказались неожиданными скорее из-за сложного решения, которое приходилось на этот раз принимать. Если к концу года инфляция вернётся ближе к цели в 4%, оно окажется особенно успешным. Но пока даже по прогнозам Банка России это может не произойти, поэтому некоторый рост ставок естественен.
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