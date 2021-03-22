Снижение оборота розничной торговли за февраль на 1,3% г/г и безработица на уровне 5,7% – сильный результат, однако за этими цифрами стоят рост государственных расходов на 25% г/г в феврале и высокая склонность населения к потреблению в условиях закрытых границ. При этом снижение ВВП на 2,5% г/г за 2М21 нам представляется слабым результатом; однако ЦБ в комментарии к решению по повышению ставки до 4,5% в пятницу назвал темпы восстановления экономики опережающими ожидания. Повышение ставки сочетается c ростом волатильности курса рубля на фоне опасений санкций, что оказывает дополнительное давление на настроения в экономике и будет ограничивать скорость восстановления.

Оборот розничной торговли снизился на 1,3% г/г в феврале, что соответствует консенсус-прогнозу рынка. но лучше наших ожиданий: После снижения оборота розничной торговли на 0,1% г/г в январе, в феврале этот показатель снизился на 1,3% г/г, что соответствует консенсус-прогнозу и лучше наших ожиданий (- 2,0% г/г). Эти данные, на наш взгляд, говорят о том, что часть доходов, которые ранее население расходовало на поездки за границу, продолжает расходоваться внутри страны. Это дает дополнительную поддержку розничному спросу в период, пока закрыты границы, однако как только они откроются, изменение в предпочтениях потребителей может поставить под угрозу скорость восстановления экономики.

Безработица составила 5,7% в феврале: Как сообщил Росстат, безработица продолжала снижаться, опустившись до 5,7% в феврале против 5,8% в январе. Количество официально зарегистрированных безработных снизилось до 1,9 млн человек на середину марта против 2,8 млн на декабрь 2020 г. Эта цифра указывает на то, что последние два месяца российский рынок труда характеризуется устойчивым трендом восстановления – самый высокий уровень официально зарегистрированных безработных был достигнут в сентябре 2020 г. (3,7 млн человек); с тех пор эта цифра снижается темпом на 0,9 млн за квартал. Мы связываем этот позитивный тренд, во-первых, с оттоком мигрантов и, во-вторых, с тем, что меры господдержки постепенно сходят на нет. Цифра на середину марта соответствует уровню мая 2020 г.; пока трудно сказать, вернется ли этот показатель к уровню, предшествующему пандемии, т.е. к 0,7 млн в 1К20.

Сильную поддержку февральскому результату оказал скачок госрасходов на 25% г/г: Согласно данным федерального бюджета за февраль, расходы федерального бюджета за 2М21 выросли на 10% г/г, в том числе на 25% г/г в феврале. Мы считаем, что главным драйвером быстрого роста расходов в феврале было увеличение социальных расходов на фоне роста протестной активности в прошлом месяце. Скачок в росте расходов носит временный характер, и сильный рост расходов за 2М21 может обернуться более сильным бюджетным ужесточением ближе к концу года.

Промпроизводство снизилось на 3,7% г/г в феврале, ВВП снизился на 2,8% г/г: Самая неоднозначная часть февральской макрокартины связана с интерпретацией очень сильного снижения промпроизводства на 3,7% г/г, в том числе снижения выпуска в обрабатывающей промышленности на 2,4% г/г. Минэкономразвития сообщило также о снижении ВВП на 2,8% г/г в феврале – в итоге ВВП за 2М21 снизился на 2,5% г/г, что глубже наших ожиданий. Мы считаем этот результат отражением настороженного взгляда производителей на экономические перспективы; в то же время, ЦБ считает темпы восстановления экономической активности превосходящими ожидания. Позитивный взгляд ЦБ на рост обосновывает решение регулятора повысить ставку до 4,5% на заседании в минувшую пятницу.

Мы ожидаем, что ВВП вырастет на 6,0% г/г в 2К21, однако считаем, что экономические настроения остаются подавленными: Эффект базы дает основания ожидать очень сильный результат за 2К21, и мы полагаем, что российский ВВП продемонстрирует рост примерно на 6% г/г в следующем квартале. Однако мы считаем, что экономические настроения остаются уязвимыми: недавний скачок волатильности курса рубля стал негативным сигналом, рубль торгуется на уровне декабря 2020 г., хотя цена на нефть сильно выросла с декабрьских значений $50/барр.; планы правительства активизировать инвестиционный рост могут потребовать усиления налогового давления на российских производителей или их прямого участия в инвестиционных проектах; ключевая ставка ЦБ, как ожидается, продолжит двигаться выше. Кроме того, помимо контекста жесткой бюджетной политики и риска продолжающегося ужесточения монетарной политики, остаются вопросы по поводу устойчивости внутреннего спроса, когда откроется международное воздушное сообщение.