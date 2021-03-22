В понедельник на открытии торгов в Азии турецкая лира обвалилась на 15%. Курс доллара США поднялся почти до максимального за всю историю уровня 8.47, затем начался откат до 7.8. Главная причина такого резкого движения – нестабильность монетарной политики турецкого центробанка, чехарда в руководстве из-за вмешательства в работу ЦБ со стороны исполнительной власти.

За последние пару лет в турецком ЦБ сменилось уже три руководителя. Если вы посмотрите на график движения ставки рефинансирования, то ее динамика полностью отражает нестабильность денежно-кредитной политики: сначала в 2018 году резкий рост с 8 до 24%, затем в 2019 снижение до 8.25%, снова рост с осени 2020 года до 19% сейчас. Очевидно, что турецкий ЦБ одновременно пытается бороться с инфляцией, оттоком капитала, и в тоже время прислушиваться к позиции президента, который является сторонником исламского банкинга. Инфляция в Турции в этом году, как и во всем мире, быстро растет.

По данным за февраль уровень потребительской инфляции вырос до 15.6%. Турецкий ЦБ на прошлой неделе решил резко повысить ставку, сразу на 200 б.п. до 19%. Видимо, это не понравилось Эрдогану и очередного руководителя ЦБ отправили в отставку. Понятно, что вмешательство в работу ЦБ инвесторов беспокоит, они закрывают позиции в турецких активах. Думаю, падение лиры продолжится, что будет негативно отражаться на всех emerging markets.