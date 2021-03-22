Акции ПИК торгуются у многолетних максимумов
В лидерах роста к середине сессии были акции ОГК-2 (+2,23%), а также котировки ПИК (+1,66%). В лидерах снижения находились обыкновенные акции Селигдара (-2,31%) и Мечела (-1,91%).
ПИК в понедельник представила позитивные финансовые результаты по МСФО за прошлый год, согласно которым выручка компании увеличилась на 35,5% г/г, EBITDA – на 67,1% г/г, а чистая прибыль – на 91,7% г/г, превысив консенсус-ожидания. В 17.00 мск топ-менеджмент компании прокомментирует результаты и даст прогнозы на 2021 год.
С технической точки зрения акции ПИК, после коррекции с февральского максимума, пытаются вернуться к росту и преодолели важное сопротивление 758,50 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика). ADX также говорит о перспективе возвращения к восходящему движению, что означало бы стремление бумаг к 790-800 руб., в район максимумов более чем за 10 лет. Комментарии менеджмента относительно планов на год могут помочь акциям определиться с дальнейшей динамикой, но технически помешать дальнейшему повышению может разве что близость многолетних пиков.
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