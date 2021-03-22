Рубль слабел, но без резких движений. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4795 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,49% на день, 4,58% на неделю и 4,82% на месяц. На рынке преобладает мнение, что ситуация с турецкой лирой вряд ли будет иметь большое влияние на другие валюты развивающихся стран. Повышение ставки и последующее увольнение главы ЦБ это местная история. На прошлой неделе ставки повысили также в Бразилии и РФ, но без турецкого размаха.

К середине европейских торгов индекс доллара терял уже 0,1%, что говорит об относительно спокойной ситуации на рынках. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,68%, по сравнению с 1,72% в пятницу. На рубль продолжает оказывать влияние тема внешнеполитических ограничений. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель вновь заговорил о расширенных списках по нарушениям прав человека. Впрочем, речь вновь идёт о персонализированных рестрикциях. В первой половине дня рубль слабел до 74,82 за доллар, но, похоже, потенциал данного движения уже исчерпан и можно говорить о локальном развороте.