В понедельник рынок ОФЗ негативно отреагировал на события в Турции. Ослабление лиры и рост доходности турецких гособлигаций спровоцировали ослабление рубля и рост доходности ОФЗ на 4-6 б.п. по всей кривой. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 вчера выросла до 7,14% годовых. Снижение нефтяных цен вчера продолжилось, что также не добавляет оптимизма в отношении рублевых облигаций.

Учитывая навес предложения нового госдолга со стороны Минфина РФ, в ближайшие дни мы не видим предпосылок для восстановления цен ОФЗ. Для 10-летних гособлигаций диапазон доходности 7,00 – 7,25% годовых остается актуальным.

В корпоративном сегменте происходит переоценка облигаций вслед за ОФЗ. Вчера Группа ВИС (A(RU) – АКРА) повысила ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П02 с первоначально объявленного уровня 9,00% до 9,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,58% годовых. Сбор заявок на выпуск пройдет 23 марта



