Рублевые облигации остаются под давлением продавцов
В понедельник рынок ОФЗ негативно отреагировал на события в Турции. Ослабление лиры и рост доходности турецких гособлигаций спровоцировали ослабление рубля и рост доходности ОФЗ на 4-6 б.п. по всей кривой. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 вчера выросла до 7,14% годовых. Снижение нефтяных цен вчера продолжилось, что также не добавляет оптимизма в отношении рублевых облигаций.
Учитывая навес предложения нового госдолга со стороны Минфина РФ, в ближайшие дни мы не видим предпосылок для восстановления цен ОФЗ. Для 10-летних гособлигаций диапазон доходности 7,00 – 7,25% годовых остается актуальным.
В корпоративном сегменте происходит переоценка облигаций вслед за ОФЗ. Вчера Группа ВИС (A(RU) – АКРА) повысила ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П02 с первоначально объявленного уровня 9,00% до 9,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,58% годовых. Сбор заявок на выпуск пройдет 23 марта
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210323/833297953.html