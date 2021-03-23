После заседания ФРС на прошлой неделе участники рынка продолжили испытывать беспокойство по поводу роста доходностей долгосрочных облигаций. Распродажи в четверг, на следующий день после заседания, были впечатляющими, а доходности 10-летних трежерис обновили максимум.

Причиной столь существенного роста ставок является усиление инфляционных ожиданий, и многие участники рынка полагают, что такая динамика доходности гособлигаций может обусловить снижение фондовых индексов в будущем.

Давайте попробуем оценить текущие факторы, которые могут определить направление движения фондового рынка в краткосрочной перспективе.

Фактор первый: технический

С точки зрения технического анализа индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Сигнал к развороту мы получим, когда индекс:

а) преодолеет восходящую линию тренда;

б) пробьет уровень поддержки, который находится в районе 3700 пунктов.

Однако до этого еще далеко.

Фактор второй: избыточная ликвидность

После утверждения очередного пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн 90% американских граждан получат на свой банковский счет выплаты в размере $1400. Согласно опросам, многие собираются направить эти средства на инвестиции в акции и криптовалюту. Интерес американцев к рынку ценных бумаг подтверждают и отчеты EPFR. По данным прошлой недели, инвесторы за последний месяц вложили почти $170 млрд в фонды акций, а общий приток в фонды за последние четыре недели составил $168 млрд. Глава регулятора Джером Пауэлл подтвердил, что ФРС сохранит объем выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц.

Фактор третий: отчетность компаний

По итогам сезона отчетности за четвертый квартал 2020 года 80% компаний показали прибыль на акцию выше ожиданий аналитиков, а прогнозы результатов на следующий квартал еще более позитивны. Таким образом, компании неплохо справляются с теми вызовами, которые бросила им пандемия.

Фактор четвертый: макроэкономическая отчетность

Джером Пауэлл на пресс-конференции 17 марта заявил, что оптимистичный прогноз на 2021 год ФРС предполагает рост ВВП на 6,5% и снижение безработицы до 4,5%. Вместе с тем опубликованные на прошлой неделе фактические данные по промышленному производству, пособиям по безработице и рынку жилья оказались хуже ожиданий.

Ситуация в экономике также неоднозначна. На текущей неделе в Штатах выйдут данные по индексам деловой активности, продажам первичного и вторичного жилья, а также обновленные сведения по поданным заявкам на пособия по безработице. Если они также будут слабее предыдущих прогнозов, это может усилить негативную динамику рынка.

Таким образом, в настоящее время общий счет составляет 3:1 в пользу продолжения роста рынка. Посмотрим, какие изменения принесет текущая богатая на макроэкономическую статистику неделя. Возможно, доходности гособлигаций также продемонстрируют коррекционное снижение.



