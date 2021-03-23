ОФЗ продолжают подстраиваться к траектории растущей ключевой ставки
Вчера вектор доходностей по-прежнему был устремлен наверх: до +10/+15 бп в коротких выпусках, более умеренные +4/+6 бп в длине. Выпуски ОФЗ с погашением в ближайшие 12 месяцев – например, серия 25083 (дек.21) с доходностью 5.1% годовых – уже отражают ожидания дальнейшего роста ставки ЦБ в ближайшие кварталы.
Интересно отметить, что даже на фоне этой коррекции доходности гособлигаций остаются ощутимо ниже ставок рублевых процентных свопов на MosPrime:
— доходность 1-летних ОФЗ (серия 25083) – 5.10% годовых сейчас, +95 бп с начала года;
— ставка 1-летнего рублевого процентного свопа (IRS) – 6.23% годовых сейчас, +119 бп с начала года;
— доходность 5-летних ОФЗ (серия 26229) – 6.62% годовых сейчас, +124 бп с начала года;
— ставка 5-летнего рублевого процентного свопа (IRS) – 7.06% годовых сейчас, +118 бп с начала года.
По всей видимости, институциональные/корпоративные клиенты, которые массово платили плавающие ставки в прошлом году, сейчас массово закрывают свои позиции, что уводит рублевые процентные ставки далеко от фундаментально обоснованных уровней. Так, наша новая траектория по ключевой ставке ЦБ предполагает лишь 1 повышение до 4.75% годовых в 2к’21. Проглядев свежие прогнозы от наших конкурентов-экономистов, мы пока не нашли ожиданий по ключевой ставке выше диапазона 4.5-5.0% годовых до конца текущего года.
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